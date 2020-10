Firenze – Manca un nome alla lista degli assessori della nuova giunta regionale. Uscirà fuori quando si troverà l’accordo tra Pd e Italia Viva. Sette dunque e non otto i componenti della squadra già scelti dal neo presidente Eugenio Giani. Di essi non ha ancora indicato la delega perché questo gli permette la legge nazionale e soprattutto perché non è stata sciolta la variabile della richiesta di Matteo Renzi.

I sette nomi sono: Alessandra Nardini, Pd di Pisa, Simone Bezzini, Pd di Siena, Serena Spinelli, fiorentina della lista Sinistra civica ecologista, Leonardo Marras , Pd di Grosseto, Stefano Ciuoffo, Pd di Prato già assessore allo sviluppo economico della giunta di Enrico Rossi, Monia Monni, Pd di Sesto Fiorentino e Stefano Baccelli, Pd di Lucca.

Bisogna aspettare dunque fino a giovedì per sapere il nome dell’ottavo assessore, quando sarà chiusa l’intesa su chi sarà e con quale delega che Italia Viva chiede “pesante”, cioè sanità o urbanistica, infrastrutture.

Giani ha allargato la sua squadra inserendo anche due consiglieri delegati che potranno partecipare alle sedute del governo regionale: Gianni Anselmi, del Pd di Piombino e Giacomo Bugliani, Pd di Massa Carrara. In più ancora il neo presidente pensa già a una legge regionale che sviluppi la governance prevedendo anche un nono assessore che un’interpretazione della legge nazionale pare concedere.

La situazione di “incompiuta” è la conseguenza della trattativa finita male la notte scorsa. Sembrava che Alessandro Cosimi ex sindaco di Livorno che ha aderito a Italia Viva fosse stato designato prima come assessore alla sanità, e poi definitivamente alla delega infrastrutture e trasporti. Poi la decisione di Renzi, che non aveva partecipato direttamente alla trattativa, di annullare l’accordo e ricominciare da capo.

Copertina: il presidente della Regione Eugenio Giani, foto Luca Grillandini