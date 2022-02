Firenze – Ancora un’occupazione, questa volta in via dei Massoni, nello stabile, vuoto da circa due anni, di proprietà delle Suore Stigmatine. L’immobile è un ex convento, che fino a circa due anni fa sarebbe, secondo quanto riportato dagli occupanti, stato adibito a Cas, per l’accoglienza dei migranti. Poi, più niente. Si tratta di una struttura molto grande.

“La Chiesa deve fare la sua parte – dice Marzia Mecocci, del Movimento di Lotta per la Casa – le proclamazioni di principio sono importanti, ma quando si devono fronteggiare le necessità concrete, non ci si può tirare indietro”.

Necessità concrete è una definizione molto gentile per definire la disperazione di individui e nuclei famigliari che, nonostante si trovino spesso nella condizione di svolgere qualche lavoro, non riescono, con le loro magre retribuzioni, a entrare nel mrcato degli affitti. Molti di loro non riescono neppure ad accedere, per ragioni spesso di irregolarità anagrafica (come non ottenimento della residenza o sua cancellazione) ai bandi Erp. E quando capita, l’attesa, per gente che vive in strada, è impossibile da sostenere. A volte, le motivazioni per cui non si riesce a essere intercettati dalla rete di protezione sociale, è semplicemente perché si entra nel grande baratro dell’invisibilità. Si tratta di casi più frequenti di quanto si pensi, che capitano spesso anche all’insaputa dei diretti interessati. Basta un qualsiasi accadimento della vita, per gente che vive in equilibri precari, per finire in una rete da cui è difficilissimo liberarsi.

Le storie sono terribili. L’età media del gruppo, in cui ci sono moltissimi italiani, è di 45-50 anni, per la maggior parte gente che ha lavorato e poi si è ritrovata senza più nulla. Il nucleo di famiglie che è stato sgomberato tre volte in un mese, a partire dallo sgombero di via degli Incontri, è un caso classico di working poors. Fra il gruppo degli italiani, c’è chi dorme in strada, chi si è ritrovato con il sacco a pelo, unica sua proprietà, “occupato” da altri che ci si erano infilati per dormire, al ritorno dal piccolo lavoretto precario che era riuscito ad ottenere; fino al caso del ragazzo toscano, che fa il lavapiatti quando capita, cui sono state rubate le scarpe mentre dormiva nella “sua” panchina, non avendo trovato altro posto in cui stare. E meno male che, in quel caso, un fiorentino che si è accorto del fatto che il ragazzo era senza scarpe e tremante di freddo, gliele ha regalate.

“Il fatto che ci siano edifici vuoti e gente che dorme per strada – continua Mecocci – dovrebbe fare saltare dalla sedia sindaci, parroci, giunte intere. Eppure, nonostante tante bellissime parole ed impegni, per la casa, questo diritto fondamentale che fa da base a tutti gli altri, non si è ancora trovato il modo per venire incontro alle persone reali, quelle che dormono sulle panchine dei giardini, magari “occupando” a loro volta il posto di un clochard. Chi dorme all’addiaccio non ha un bell’aspetto, non è “carino”, non è spendibile e spesso è inquietante. Ma sono questi, lo dico in particolare alla Curia fiorentina, i bisognosi veri, quelli in cui ci si dovrebbe riconoscere come fratelli e sorelle. E’ fondamentalmente iniquo che la casa stia diventando un mezzo di esclusione sociale, tanto più quando dovremmo riempire le belle parole con gesti concreti. E ciò non viene fatto”.

Del resto, è stata proprio la Caritas, nel suo ultimo Rapporto sulla povertà, a parlare di valanga della povertà che sta impattando sul sistema. La pandemia non ha fatto che ampliare l’area del disagio, sottoponendo alla gogna della miseria anche famiglie e persone che prima riuscivano a tirare avanti. “Ecco chi sono le persone che occupano – dice ancora Mecocci – per molti non è possibile seguire le lunghe trafile degli uffici, altri sono semplicemente scomparsi dai radar della società. Ma ciò non vuol dire che non esistano più. Avere un tetto sulla testa e un letto vero cui tornare la sera, difendersi dal freddo e dal caldo, radunare le proprie cose e mettere insieme i propri figli sotto un tetto, sono cose irrinunciabili, diritti irrinunciabili”.

D’altro canto, il problema dell’assenza di soluzioni abitative sta procedendo a grandi passi, diventando qualcosa di più di un’emergenza. Basti pensare agli sfratti che stanno avverandosi in città, che non vedono soluzioni alterntive, men che mai l’attuaizone del famoso principio del “passaggio da casa a casa”. Nella scorsa settimana, come informa il Sunia, una famiglia è stata sfrattata nonostante avesse la casa popolare già assegnata. Un caso di morosità pregressa, senz’altro, ma non sono state concesse neppure due settimane in più. La famiglia si è dovuta arrangiare dividendosi fra fratelli e amici. Sperando che la casa arrvi alla svelta, perché spesso le convivenze forzate mettono in piedi situazioni di conflitto. E qualche volta si finisce per ritrovarsi in strada, finale comune e generale.

Intanto, questa sera, qualche decina di persone dormiranno al coperto. “E’ come lo spreco del cibo – conclude Mecocci – chi mangia da star male e chi va a cercare il cibo nei cestini del Mc Donald. Chi ha case vuote e chi non ha un angolo dove dormire al coperto. La Chiesa, cosa dice?”.

L’occupazione è stata attuata con la solidarietà del Movimento di lotta per la Casa e Rete Antisfratto Fiorentina.