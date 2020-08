Firenze – Sono state 145 le multe per sosta irregolare nel secondo giorno della nuova disciplina della ztl con orario di apertura anticipato alle 16 in due porte su 19, quella di Lungarno Vespucci/Ponte Vespucci e via della Scala/Santa Caterina da Siena. Le sanzioni hanno riguardo la sosta irregolare in ztl e aree pedonali, che nel pomeriggio sono state in totale 117. In orario serale, sono state poi 18 le sanzioni per sosta irregolare in piazza del Carmine e 10 nelle zone limitrofe (piazza Tasso, piazza Pitti, Borgo Tegolaio, Borgo San Frediano).