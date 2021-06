Firenze – E’ con grande lustro dei giardinieri comunali che via de’ Calzaiuoli e via Tornabuoni vedono potenziato e rimesso a nuovo il loro patrimonio di fioriere. Infatti, nelle grandi fioriere si trovano in via Tornabuoni, esemplari alternati di piante di tasso e evonimo con cespugli di nandine e edere, mentre in via Calzaiuoli esemplari di ficus benjamin ad alberetto assieme a cespugli e essenze, ovvero nandine, falangium, osmanthus, edere, pansée nonché fioriture che vengono sostituite a seconda della stagionalità. Nello specifico in via Tornabuoni sono state rimesse a nuovo 33 conche di ampie dimensioni, circa 1 metro di circonferenza, mentre in via Calzaiuoli vi sono dodici fioriere di cui otto con seduta, posizionate in accordo con la Prefettura nell’ottica anche di proteggere monumenti e sede stradale.

Quanto alle piante che trovano ospitalità nelle fioriere, provengono tutte dal vivaio dell’amministrazione comunale e sono degli esemplari di particolare pregio, ad esempio il ficus benjamin ad alberetto, che è raro trovare in commercio di queste dimensioni ed è frutto della lavorazione e dell’allevamento dei giardinieri comunali. La manutenzione dei giardinieri prevede interventi di bagnatura, sarchiatura, concimazione e potatura.

“Si tratta di arredi urbani che migliorano bellezza e decoro del centro storico – ha detto la vicesindaca Alessia Bettini, che ha compiuto un sopralluogo stamattina – Fioriere ben disposte e curate rivitalizzano le nostre strade e sono un segnale importante di rispetto degli spazi urbani. C’è una grande varietà di piante che arriva dal nostro vivaio e che ora sono curate in modo meticoloso alla luce anche del periodo estivo che sta arrivando. Ringrazio i giardinieri del Comune per il loro lavoro e l’impegno che mettono nella manutenzione di queste strutture. La cura della nostra città passa anche da questi piccoli gesti”. Insieme alla vicesindaca, anche il responsabile giardinieri Andrea Castellani.