Firenze – Si è svolta nella sala “Firenze capitale” in Palazzo Vecchio a Firenze la presentazione del nuovo Club PANATHLON: Firenze Medicea 488.

Alla cerimonia erano presenti le autorità cittadine, metropolitane e regionali sia istituzionali che sportive, gli onori di casa sono stati fatti dalla VicePresidente del Consiglio comunale di Firenze, Maria Federica Giuliani , sono inoltre intervenuti, Nicola Armentano Consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana, Damiano Sforzi consigliere Coni e responsabile Anci sport Toscana, Fausto Merlotti Consigliere Regione Toscana, Paolo Crescioli Consigliere Coni referente Toscana Benemerite, Gabriele Fredianelli Consigliere Coni Point Firenze, il Governatore dell’Area 6 Toscana Andrea da Roit, il Vice Governatore Filippo Mastroviti, la Vice Presidente del Panathlon International Orietta Maggi, il Vice Presidente del Distretto Italia Leno Chisci ed i Club Panathlon di Firenze, Pistoia/Montecatini, Pontremoli/Lunigiana, Lucca, Valdarno e Versilia/Viareggio.

Per Nicola Armentano “avere associazioni che vogliono sostenere lo sport e la crescita dei nostri ragazzi è sicuramente un ulteriore vantaggio per il movimento sportivo.

Inoltre sapere di avere validi alleati nella area metropolitana per contribuire a promuovere valori come rispetto, lealtà, sacrificio indispensabili per far crescere una società migliore è motivo di fierezza.

Mi auguro che possa nascere una proficua collaborazione per essere in sintonia nel radicare sempre di più la bellezza e la forza dello sport nei territori della città metropolitana”.

Il Panathlon è un’associazione culturale in campo sportivo, fondata a Venezia il 12 giugno 1951, benemerita riconosciuta del Coni, e ha come scopo l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L’associazione è apolitica ed aconfessionale, senza distinzioni di sesso o razze e senza finalità di lucro.

La sede è stata collocata a Lastra a Signa ma opererà a Firenze città e in tutti i comuni della cintura fiorentina.

Fini statutari sono l’etica sportiva e sociale, cultura e arte sportiva, collegamento con le altre benemerite del Coni, rapporto con Istituzioni locali, Enti e Società sportive del territorio e con particolare attenzione alla scuola, riportando al centro i valori che spesso si sono persi per strada.

E’ stato eletto presidente Ugo Ercoli, il consiglio è cosi composto: Roberto Bellocci, Fabrizio Boni, Fabio Cannone, Marco Ceccantini, Laura Morini, Fabio Niccolai, Francesco Lonero, Marika Pollicina ,Gianni Taccetti.