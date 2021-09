Firenze – Passa in consiglio comunale il nuovo Piano di azione comunale a salvaguardia della qualità dell’aria. Tanti i provvedimenti, alcuni necessari, altri di buonsenso. Fra gli altri merita due righe il divieto di fumo nelle aree verdi pubbliche e alla fermata del bus. Sul punto, i consiglieri di FdI Draghi e Cellai hanno presentato un emendamento che ne proponeva l’eliminazione tout court, considerando “eccessivamente gravoso impedire la possibilità di fumare all’aria aperta in tutti i giardini, nei grandi parchi e alle fermate dell’autobus, sebbene queste ultime siano perfino lontante da scuole e presidi sanitari”. Sull’emendamento, arriva parere tecnico negativo in quanto: “il paragrafo che si propone di eliminare interamente prevede l’attuazione di provvedimenti che hanno un duplice obiettivo: ridurre il pm10 e tutelare la salute dei cittadini, in particolare della popolazione più sensibile quali anziani e bambini”. La domanda scatta spontanea, direbbe qualcuno: e se bambini e anziani non ci sono? E se presidi sanitari e scuole sono lontani? Infine: il pm10 prodotto dalla sigaretta è così alto da giustificare il provvedimento? Ricordiamo che il divieto, per essere esecutivo, abbisogna di “successiva ordinanza sindacale”.