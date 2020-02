Firenze – Nuovo stadio, un vero record. E’ quello che, secondo il sindaco Dario Nardella, ha segnato il consiglio comunale cittadino “approvando una variante urbanistica in meno di tre mesi. Se guardo ai tempi che ha impiegato Torino per fare lo Juventus stadium dico che Firenze ha l’amministrazione più fast d’Italia”. il tutto riferito al nuovo stadio della Fiorentina e al bando in corso per l’area Mercafir.

“C’è un bando pubblicato – ha sottolineato Nardella – da qui fino alla chiusura della gara non posso fare commenti e non posso esprimermi. Qualunque soggetto privato interessato che vuole avere dei chiarimenti tecnici ha le porte spalancate: noi daremo massimo supporto a chiunque sia interessato. Ora aspettiamo soltanto di vedere se e quali saranno gli esiti della nostra gara”.

Una nota del club viola però non mostra altrettanto entusiasmo: ”Mentre valutiamo se partecipare alla gara per l’area Mercafir sentiamo il dovere di dire, con umiltà ma con chiarezza, che qualora il processo in corso non si svolgesse secondo tempi certi e con costi ragionevoli, la nostra volontà di portare avanti tale progetto svanirebbe velocemente – si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Fiorentina – Nel frattempo, continueremo a considerare le altre opzioni a nostra disposizione, tra cui – con grande rammarico – anche quella di non costruire un nuovo stadio”.