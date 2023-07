Firenze – Nuovo Statuto del Comune di Firenze, la conclusione di un lungo processo. Non un completo stravolgimento, ma una risistemazione e una modernizzazione che lo rende in grado di adattarsi ai cambiamenti velocissimi della società. Interessanti i punti sul diritto al perseguimento della felicità, alla partecipazione, alla sussidiarietà. Un percorso lungo ma condiviso che ne ha visto l’arrivo in aula senza emendamenti.

“Oggi approviamo la modifica dello Statuto del Comune di Firenze, l’atto che ne rappresenta l’ossatura fondante, una sorta di Costituzione dell’ente locale. Prova ne sia – spiega il vice presidente della Commissione Affari Istituzionali Francesco Pastorelli – che la modifica richieda la maggioranza qualificata di questo consesso”.

“Si è deciso non di riscrivere l’intero Statuto ma di concentrarsi su alcune parti che, in effetti, per un testo ormai piuttosto datato, apparivano particolarmente bisognose di una rivisitazione, ma, lungi dall’essere un mero maquillage, questa modifica – aggiunge Francesco Pastorelli – introduce importanti cambiamenti nella norma fondante del nostro Comune, lo modernizza, lo apre alla partecipazione e al confronto e considera temi e principi di grande rilievo per la comunità”.

Fra i punti sottolineati dal vicepresidente, a parte le norme organizzative inerenti la direzione del Consiglio, il riconoscimento formale presente nello Statuto della tutela dell’ambiente e della biodiversità, la transizione ecologica e la sostenibilità con una definizione usata nel discorso annuale organizzato dalla Mandela Foundation per portare avanti l’eredità di Mandela.

Con la pandemia nella memoria, si riconosce l’importanza di corretti stili di vita, dell’educazione in ogni ambito e dello sport, come strumento non solo salutare ma di integrazione e inclusione. Per la prima volta ufficialmente, compare la Grande Firenze come progetto di integrazione con la cintura dei comuni limitrofi e il tema del patrimonio Unesco “sulla cui tutela – continua il vice presidente della Commissione Affari Istituzionali Francesco Pastorelli – il Comune ha potuto e continua a declinare azioni importanti per contemperare le esigenze di vita e sviluppo attuali con la valorizzazione e preservazione di un patrimonio architettonico e culturale senza eguali. Non solo, si valorizza il decentramento e la partecipazione a partire dai quartieri e potenziando o creando nuovi istituti di democrazia diretta”.

Infine, i giovani e quei cittadini che sono parte della comunità fiorentina pur senza possedere la cittadinanza italiana, vedono rionosciuto il loro diritto di essere parte attiva nelle consultazioni e nei referendum, introducendo anche quello propositivo, con cui richiedere all’amministrazione l’adozione di un certo provvedimento nelle materia di sua esclusiva competenza.