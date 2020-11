Firenze – “In una sola settimana i contagi tra gli operatori sanitari della Toscana sono più che raddoppiati: erano 500 nel mese di ottobre, oggi sono oltre 1.200. Senza contare i casi delle Rsa, di cui non abbiamo dati certi”. Lo evidenzia, lanciando l’allarme, Giampaolo Giannoni, segretario Nursind, sindacato autonomo degli infermieri, che già all’inizio del mese aveva chiesto che fosse convocato urgentemente un tavolo in Regione. “Ad appena una settimana dalla nostra denuncia sui numeri preoccupanti relativi agli operatori contagiati – dichiara Giannoni – registriamo una crescita esponenziale dei positivi nel sistema sanitario. Circa 500 contagiati sono stati accertati unicamente tra le aziende Toscana Centro, Meyer e Careggi nel solo mese di ottobre. Tutto ciò va ad aggravare una insostenibile carenza di personale”.

“Il presidente della Regione Toscana Giani potrà trovare anche 500 posti letto in più per gli ospedali – prosegue il segretario Nursind Toscana – ma con questo andamento non ci sarà personale in grado di gestirli. Da settimane denunciamo percorsi inadeguati, mentre il carico di lavoro e lo stress correlato rappresentano solo alcune concause di una situazione a dir poco allarmante”.

“La Regione Toscana – conclude Giannoni – continua ad essere sorda e immobile alle nostre richieste di confronto: serve subito un tavolo per discutere provvedimenti di massima urgenza”.