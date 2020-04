Firenze – L’obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa diventa definitivo da domani in tutti i comuni della Toscana. La data è indicata dall’ordinanza della Regione del 6 aprile scorso. Firenze, Livorno, e Massa vedranno l’obbligo da domani, mentre in alcuni comuni era già stato anticipato: oggi è entrato in vigore a Pisa, Grosseto, e Carrara e nei giorni scorsi era già diventato effettivo a Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Arezzo. La misura, già partita nei comuni più piccoli, ha seguito il completamento della distribuzione delle mascherine ai residenti. Chi verrà sorpreso senza mascherina verrà sanzionato. “Da domani chi uscirà di casa dovrà sempre indossare la mascherina – sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella – utile per evitare i rischi di contagio. Vorrei ricordare che è importante mantenere il distanziamento sociale imposto dalle norme nazionali e regionali”.