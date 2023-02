Firenze – È finita con uno sgombero. L’occupazione di stamattina ha avuto vita breve; le ottanta famiglie di working poors, con i minori, sono state costrette a lasciare l’edificio in cui avevano sperato di poter restare in attesa di soluzioni. Si apre un’altra pagina nella lunga storia dell’emergenza abitativa fiorentina. Il tweet dell’assessore al sociale Sara Funaro: “È stata liberata tempestivamente l’occupazione in via Pistoiese. Ancora una volta il lavoro di squadra ha dato risultati. Grazie all’intervento di prefettura, forze dell’ordine, servizi sociali, polizia municipale e vigili del fuoco. Occupare non è la risposta alle emergenze sociali”.

Di seguito, la cronaca.

Oltre un’ottantina di persone, per la maggior parte peruviani, per la maggior parte con famiglie, per la maggior parte lavoratori poveri. Eccoli, sono badanti, muratori, colf. Tutti con il solito problema: non riescono a stare sul mercato dell’affitto, non riescono a sopravvivere con il magro stipendio di lavori faticosi e assorbenti. L’occupazione, attuata con l’aiuto del Movimento di Lotta per la Casa, risponde a un bisogno primario, quello di avere un tetto sopra la testa per se e per i propri figli. Intanto, giunge la polizia, ci sono tantissimi bambini. Lo stabile di proprietà di Rinascimento srl è disabitato da almeno due anni. Si tratta di uno stabile di circa 40 camere. “Il bisogno è tanto – commenta Marzia Mecocci, del Movimento di Lotta per la Casa – diamo risposte laddove c’è solo silenzio”.

Ore 12 circa, primo tentativo di sgombero da parte delle forze dell’ordine. Gli occupanti si barricano nello stabile, la situazione si fa tesa.

Notizia in aggiornamento