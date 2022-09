Firenze – Festa di quartiere, in via Lippi e Macìa, a Firenze, dove l’Arci Circolo Lippi organizza la festa in strada. Ottima musica, Andrea e Luisella sono due veri professionisti, con gli evergreen degli anni ’80 e’ 90, ma è con l’ intramontabile Alligalli che si scatenano le danze.

Carne al fuoco, birra e tanta voglia di stare insieme, per una festa popolare che riunisce il quartiere le famiglie, le generazioni. Una tradizione che ritorna ogni anno, nei primi dieci giorni di settembre, organizzata dal l’Arci. E anche il tiro alla fune. Lunga vita all’Oktober Lippi.