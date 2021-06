Firenze – In Piazza del Carmine, sotto un gazebo, con un divano e tante sedie sarà di scena “Ola”, abbreviazione di Oltrarno Libro aperto, il salotto letterario organizzato dall’Associazione culturale La Chute in collaborazione con Libraccio. Da martedì 22 giugno fino a domenica 8 agosto 2021 nel cuore dell’Oltrarno, all’aperto e in totale sicurezza, nella piazza davanti la Chiesa di Santa Maria del Carmine che custodisce, nella Cappella Brancacci, tesori dell’arte di Masolino e Masaccio, gli scrittori incontreranno il pubblico. Si parlerà di libri, di autori, di storie.

L’iniziativa, che fa parte dell’Estate Fiorentina, e curata da Roberta Perugini, Libraccio Firenze, prevede incontri con inizio alle ore 18.30 dove saranno presenti autori fiorentini e toscani come Enzo Fileno Carabba, Riccardo Nencini, Gigi Paoli, Marco Vichi e Paolo Ciampi. Altri incontri saranno dedicati alla storia, soprattutto alla memoria delle stragi e alla politica, con Walter Veltroni e il nuovo libro sul caso Moro, Filippo Boni e Filippo Focardi. Non mancherà la poesia con Denata Ndreca e Rosaria Lorusso e un omaggio a Battiato.

Firenze sarà la protagonista il primo giorno, martedì 22 giugno attraverso la presentazione della nuova collana curata da Luciano Artusi, Girovagando per i quartieri storici di Firenze San Frediano. Anche Dante sarà presente con Lorenzo Montemagno e i Mostri della Divina Commedia. Ci saranno anche appuntamenti di letteratura con Loredana Lipperini, Nicoletta Verna e Valentina D’Urbano.

Spazio al cinema e al teatro con Luisa Viglietti, l’ultima compagna di Carmelo Bene e Polanski con il libro di Marco Luceri e un incontro con Marco Bechis, regista del film Garage Olimpo e Adriano Sofri.

Infine sarà presente la musica con RAIZ, Almamegretta, “Don” Antonio Gramentieri e Bobo Rondelli intervistato da Fulvio Paloscia.

Il programma:

Martedì 21 ore 18,30

Primo appuntamento. Luciano Artusi, fiorentino, ha dedicato decine di libri alla storia culturale della città di Firenze. Questa sera presenta il primo libro della nuova collana “Girovagando per i quartieri storici di Firenze a braccetto con Luciano Artusi – Santo Spirito” edizioni Scribo

I partecipanti verranno omaggiati di un breve scritto di Luciano Artusi dedicato agli aneddoti e alla storia di Piazza del Carmine

Martedì 22 giugno ore 21

Incontro con Walter Veltroni per la presentazione del nuovo libro “Il caso Moro e la Prima Repubblica”. Breve storia di una lunga stagione politica, Solferino. Ne parla con l’autore Paolo Ceccarelli, giornalista del Corriere Fiorentino

Mercoledì 23 giugno alle 18.30

Le città invisibili di Vasari. Enzo Fileno Carabba racconta “Le Vite sognate del Vasari” Bompiani, insieme a Valerio Aiolli, scrittore e Andrea Di Lorenzo, direttore del Museo Ginori di Sesto Fiorentino

Venerdì 25 giugno alle 18.30

“Uccidete pure me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai” – Giacomo Matteotti. Riccardo Nencini, autore del libro “Solo” pubblicato da Mondadori, racconta Giacomo Matteotti. Intervista l’autore Stefano Fabbri, giornalista

Lunedì 28 giugno ore 18.30

Per filo e per segno dal Medioevo a oggi, Firenze attraverso l’arte della lana. Incontro con Francesco Ammannati, storico economico e autore del libro “Per filo e per segno”. “L’arte della lana a Firenze nel Cinquecento”. FUP. Partecipano all’incontro il professor Franco Franceschi, storico, Kate Alinari, insegnante di uncinetto del corso Knit di Libraccio, Eleonora Galardini, guida turistica e alcuni gruppi Knit fiorentini.

Martedì 29 giugno alle 18.30

Il cuore libero di Bobo Rondelli. Bobo Rondelli presenta il nuovo disco Cuore libero |Santeria Audioglobe. Intervista di Fulvio Paloscia

Mercoledì 30 giugno alle 18.30

Incontro con Loredana Lipperini, voce di Fahrenheit su Radio Rai 3 e autrice del libro “La notte si avvicina”, Bompiani, dialoga con l’autrice Vera Gheno accademica e scrittrice

Venerdì 2 luglio alle ore 18.30

I mostri della Divina Commedia raccontati da Lorenzo Montemagno Ciseri, autore di Cerbero e altri mostri Carocci editore. Letture a cura di Effepi Teatro (Matias Endrek, Valentina Testoni e Caterina Fusi) partecipa Marco Rindori, artista e disegnatore. Evento in collaborazione con Festival delle Scoperte

Lunedì 5 luglio alle 18.30

Incontro con Gigi Paoli il suo creatore, giornalista e scrittore autore del libro “Il giorno del sacrificio” e Agnese Pini, direttrice de La Nazione. Una nuova indagine di Carlo Alberto Marchi, il reporter fiorentino questa volta alle prese con un infernale conto alla rovescia

Martedì 6 luglio alle 18.30

La solitudine del sovversivo. Incontro con Marco Bechis regista (Garage Olimpo | Hijos ) e scrittore, autore del nuovo libro pubblicato da Guanda. Ne parla con l’autore Adriano Sofri

Giovedì 8 luglio alle 18.30

La battaglia di Campaldino raccontata da Federico Canaccini autore del libro “1289 La battaglia di Campaldino” pubblicato da Laterza

Venerdì 9 luglio alle 18.30

Raiz (Almamegretta). Incontro con Gennaro Della Volpe (RAIZ), solista e voce storica degli Almamegretta, autore del libro “Il bacio di Brianna”. Intervista di Effe (Emiliano Wass)

Lunedì 12 luglio alle 18.30

Valentina D’urbano presenta il nuovo romanzo “Tre gocce d’acqua” pubblicato da Mondadori. Intervista l’autrice Olga Mugnaini giornalista de La Nazione. Il nuovo, intenso romanzo dell’autrice del bestseller Il rumore dei tuoi passi: la storia di un legame a tre indissolubile, di fratellanza, odio, amore

Martedì 13 luglio alle ore 18.30

Incontro con Paola Calvetti autrice del nuovo libro “Le rivali – Dieci donne di talento che hanno cambiato la storia”, Mondadori. Intervista di Fulvio Paloscia. Attrici, stiliste, imprenditrici, giornaliste: i ritratti intrecciati di dieci donne che, sfidandosi e spronandosi, hanno lasciato un segno

Giovedì 15 luglio alle 18.30

L’assenza di Carmelo Bene. Dedicato a Carmelo Bene con Luisa Viglietti, compagna di vita di Carmelo e autrice del libro. Cominciò che era finita, pubblicato da Edizioni Dell’Asino, Ne parla con l’autrice Marco Luceri scrittore e critico cinematografico. Letture di Duccio Tebaldi

Venerdì 16 luglio alle 18.30

L’importanza della memoria. Con Filippo Boni, autore del libro “Muoio per te. Cavriglia, 4 luglio 1944: un massacro nazista che l’Italia ha dimenticato”, pubblicato da Longanesi e Filippo Focardi, autore del libro “Nel cantiere della memoria, Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe”, Edizioni Viella. Modera Marco Vichi, scrittore e creatore del Commissario Bordelli. In collaborazione con Festival delle Scoperte

Martedì 20 luglio alle 18.30

Segnali di vita di Franco Battiato. La biografia del disco raccontata da Fabio Zuffanti autore del libro pubblicato da Baldini+Castoldi. Intervista di Fulvio Paloscia

Mercoledì 21 luglio ore 18.30

Franco Berrino e Enrica Bortolazzi presentano “Il mandala della vita.12 leggi per ritrovare l’armonia e la felicità”,Mondadori. Modera l’incontro Gloria Germani. Presentazione del nuovo libro pubblicato da Mondadori. Consigli di alimentazione, pratiche quotidiane, piccoli rituali, erbe benefiche, scoperte scientifiche e letture illuminanti. un percorso di rinascita attraverso 12 leggi fondamentali per ritrovare l’equilibrio fisico e interiore

Giovedì 22 luglio alle 18.30

“Firenze è poesia”. Omaggio a Dante, al poeta in esilio. Un viaggio nei versi de’ “La ragazza del Ponte Vecchio” della poetessa albanese Denata Ndreca, che ci conduce con la sua poesia nei luoghi dell’anima, intervistata da Raffaele Palumbo. Letture di Effepi Teatro | Mattias Endrek

Venerdì 23 luglio alle 18.30

Incontro con Fabrizio Silei, autore del nuovo libro “La rabbia del lupo” Giunti editore

Martedì 27 luglio alle 18.30

Roman Polanski attraverso lo sguardo critico di Marco Luceri, giornalista e critico cinematografico, autore del libro “Tenebre splendenti il cinema di Roman Polanski”, ETS

Mercoledì 28 luglio alle ore 18.30

Nicoletta Verna presenta il nuovo libro “Il valore affettivo” pubblicato da Einaudi Stile Libero. Menzione speciale della Giuria Premio Calvino 2020

Giovedì 29 luglio alle 18.30

“Il pianoforte di Einstein | Vite e storie in bilico tra Firenze, Europa e America.” Hoepli editore. Con Marco Ciardi e Antonella Gasperini. In collaborazione con Festival delle Scoperte

Venerdì 30 luglio alle 18.30

Anne Sexton e “Il libro della follia” raccontato da Rosaria Lo Russo, curatrice del libro pubblicato da La Nave di Teseo

Lunedì 2 agosto alle 18.30

La Firenze del Maragià e degli altri viaggiatori raccontata da Paolo Ciampi attraverso il suo libro “Il Maraja di Firenze”, Arkadia

Martedì 3 agosto alle 18.30

Marco Vichi e un nuova avventura del Commissario Bordelli. La Firenze anni ’70 di raccontata dal Marco Vichi autore del nuovo romanzo “Ragazze smarrite – un nuovo caso dell’ispettore Bordelli”, Guanda Editore

Mercoledì 4 agosto alle 18.30

La bella stagione di Don Antonio. Antonio Gramentieri | Don Antonio- presenta la nuova opera La bella stagione – Libro + cd |vinile| CD. Intervista l’autore Edoardo Semmola