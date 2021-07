Firenze – L’atleta livornese Gabriele Detti si è qualificato per la finale olimpica dei 400 stile libero, in programma domani 25 luglio. Detti ha chiuso con il terzo miglior tempo complessivo delle fasi eliminatorie, nuotando in 3’44″67. Davanti al nostro atleta il tedesco Henning Bennet Muhlleitner (3’43″67) e l’austriaco Felix Auboeck (3’43″91). Al quarto e quinto posto i due favoriti, gli australiani Elijah Winnington e Jack McLoughlin.