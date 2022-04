Lucca – Grande successo di partecipazione per la prima edizione della Cicloclassica Puccini con oltre 300 iscritti. Sotto il sole e un cielo terso alle 9:00 in Piazza del Giglio due californiani di Santa Cruz sono stati i primi a iscriversi alla ciclopedalata per percorrere le strade di Giacomo Puccini. Dopo la partenza del primo gruppo molto numeroso, altri cicloturisti in coppia o in gruppi più piccoli si sono avviati lungo le strade di Giacomo Puccini in ordine sparso. Lungo il percorso, ad accoglierli flash mob pucciniani e i ristori organizzati dalla Fattoria urbana “Riva degli Albogatti” e da Unicoop Firenze Sez. Soci Val di Serchio – Versilia. A tutti i partecipanti è stato consegnato “Il sigaro del Maestro” di cioccolata, omaggio de Le Bontà, che è stato molto gradito.

Tantissimi i ciclisti non solo di Lucca, che hanno aderito a questa iniziativa organizzata da Puccini Experience aps per promuovere il territorio della provincia di Lucca e invitare a visitare, pedalando, i luoghi cari al Maestro Giacomo Puccini accompagnati dalla sua musica.

Presenti alla partenza a Lucca della prima edizione della Cicloclassica Puccini: Stefano Baccelli, assessore della Regione Toscana, Giovanni Lemucchi, vice sindaco del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti e Francesco Raspini, assessori del Comune di Lucca, Simona Barsotti, Sindaco del Comune di Massarosa, Lucio Lucchesi e Fabio Zinzio, assessori del comune di Massarosa, Rodolfo Pasquini, presidente di Confommercio, Luigi Viani, presidente Puccini experience a.p.s. Federico Lanza, Paladino Meschi e Pietro Scanavacca membri di Puccini experience a.p.s, Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio, Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel mondo, Mario Pardini, Umberto Sereni, Enrico Stefanelli, Carlo Lazzarini.

Presso il punto ristoro di Massaciuccoli ad accogliere i cicloturisti: Piero Bertolani, Marcella Barsaglini e Emanuele Lari, membri dell’associazione Puccini Experience.

Il percorso della cicloclassica è fruibile tutto l’anno e si sviluppa lungo gli itinerari ciclabili sui percorsi che legano i luoghi e le dimore di Giacomo Puccini

L’evento è stato organizzato da Puccini Experience aps, con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Massarosa, Comune di Pescaglia, Comune di Viareggio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del monte di Lucca, Lucca Promos srlu, Banca del monte di Lucca spa. L’organizzazione tecnica della ciclopedata è a cura di ASD Chrono Bike. I ristori sono stati organizzati dalla Fattoria urbana “Riva degli Albogatti” e da Unicoop Firenze Sez. Soci Val di Serchio – Versilia. Per gli eventi collaterali e le visite si ringrazia la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini, Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, Associazione Lucchesi nel mondo, Associazione Musicale Lucchese, Sui passi di Puccini Associazione Musicale, Atleti del Team Special Olympics Toscana “Allegra Brigata”.