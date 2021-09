Firenze – L’Accademia delle Arti del Disegno, propone, come inizio della nuova stagione espositiva dopo la pausa dovuta alla pandemia, un’indagine sull’arte orientale già iniziata precedentemente con la presentazione di altri artisti cinesi. Nella sala espositiva fiorentina martedì 7 settembre 2021, alle ore 18.00, sarà inaugurata la mostra del pittore Liu Youju, dal titolo “Beyond Abstraction – Oltre l’astrazione”.

L’esposizione vuole essere una testimonianza tangibile e un ponte ideale tra due culture che, nonostante le distanze, mantiene un rapporto forte di reciprocità, che lega non solo l’Accademia delle Arti del Disegno e la Repubblica Popolare Cinese, ma anche la città di Firenze e la Regione Toscana. Per rendere ancora più manifesta la volontà di cooperazione e approfondimento, mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 10.00, nella Sala delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno, prenderà il via un incontro che ha per tema la collaborazione culturale sino-italiana al quale interverrà anche l’artista Liu Youju.

Venticinque opere di grandi dimensioni raccontano il rapporto del pittore con gli tanti aspetti della natura in un forte linguaggio espressivo che utilizza l’elemento calligrafico, caro alla cultura classica cinese unito ad un’astrazione gestuale di stampo espressionistico che si ritrova nell’arte occidentale. Nelle sue opere Liu Youju, ha tradotto un’insieme di aspetti frutto una complessa ricerca che non pone le sue basi solo pittoriche ma trasforma la sua poetica in un telaio di molteplicità che domina con grande capacità, tra colori vibranti, suoni, forme e segni.

Al vernissage, insieme a Liu Youju saranno presenti Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, Wang Wengang, Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Cristina Giachi, Consigliera Regionale e Presidente della Commissione cultura del Consiglio Regionale della Toscana, Andrea Granchi, Presidente della classe di pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno, Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Anna Balzani, giornalista, curatrice del progetto espositivo e Accademica d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno.

“La pittura di Liu Youju fa fiorire, sulla solida base dell’arte tradizionale cinese e specialmente della calligrafia, – afferma Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno – slanci impetuosi d’inventiva segnica e cromatica, che avviluppano e trasformano quell’impalcatura concettuale, ma non senza mai rinnegarla”.

Liu Youju è nato nel 1955 a Jiexi e vive a Guangzhou, nella Repubblica Popolare Cinese. Ha ricoperto ruoli come Presidente della China Calligraphy and Paiting Artist Association, Presidente della Guangdong International Chinese Calligraphy Research Association, Direttore del Guangdong Chinese Calligraphy Institute, Preside della Academy of Arts of Yangcheng, Direttore della Yangcheng Evening News Academy of Arts e Visiting Professor alla Beijing Normal University, alla Open University of China, alla Beijing University for Nationalities, South China Normal University e Guangdong Chinese Culture College. Ha presentato i suo lavori in numerose città del mondo con delle mostre personali. Nel giugno 2016 si è svolta la sua prima esposizione all’Accademia delle Arti del Disegno dal titolo “Demolition VS Construction”, ospitata anche a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana, è visitabile fino al 30 settembre 2021.

Beyond Abstraction – Oltre l’astrazione

Accademia delle Arti del Disegno

Via Orsanmichele, n. 4, 50123, Firenze

Info: 055 219642 – info@aadfi.it

www.aadfi.it

Lunedì chiuso. Ingresso libero.