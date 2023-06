Firenze – Nell’ex monastero di Sant’Orsola la prima mostra dedicata all’arte contemporanea sigla il nuovo destino dello storico complesso.

Dal 1° giugno al 2 luglio 2023 gli artisti Sophia Kisielewska-Dunbar e Alberto Ruce presentano le loro opere site-specific, a cura di Morgane Lucquet Laforgue, responsabile del futuro Museo Sant’Orsola, gestito da una fondazione senza scopo di lucro creata da Artea, per preservare la ricchezza della memoria e allo stesso tempo promuovere la creatività contemporanea.

La mostra dei due artisti offre un’anteprima di quello che sarà lo status definitivo della struttura di 17.000 mq dopo il recupero, previsto per il 2025, ovvero una scuola d’arte e di design, luoghi di incontri come ristoranti e caffè, botteghe di artigiani, atelier d’artisti, una foresteria, residenze d’artista, coworking e il Museo dove saranno collocate le opere degli artisti affermati ed emergenti contemporanei, invitati a confrontarsi con il passato e ciò che resta dell’ex monastero. La mostra, dal titolo “Oltre le mura di Sant’Orsola” sarà visitabile, ad ingresso libero e con visite guidate, permettendo di riscoprire uno spazio che è rimasto inaccessibile per quasi quarant’anni anni.

Per riqualificare l’antica area la Città Metropolitana di Firenze ha scelto, nel 2020, Storia, filiale di Artea, la società francese, dando vita a una collaborazione fra ente pubblico e società a carattere privato.

La mostra, patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze prevede una serie di incontri aperti al pubblico, per scoprire l’evoluzione dei lavori di recupero in corso. Gli artisti contemporanei invitati ad esporre per questo “museo effimero” hanno lavorato ispirandosi alla storia e ai dettagli del complesso. La londinese Sophia Kisielewska-Dunbar, classe 1990, prima artista ad ottenere la residenza nell’ex convento, ha immaginato una grande pittura, un trittico, come una pala d’altare che le religiose del passato osservavano giorno dopo giorno ad opera di artisti del loro tempo, indagando le modalità di rappresentare la donna nell’arte occidentale Alberto Ruce, classe 1988, di origini siciliane ma residente a Marsiglia presenta i suoi lavori nell’antica chiesa conventuale e l’ex spezieria: un’istallazione ispirata alla storia di Lisa Gherardini, la presunta modella della Gioconda di Leonardo da Vinci, vissuta e seppellita nel convento di Sant’Orsola, e dei murales della pratica farmaceutica delle suore. Alcune donne del quartiere sono state utilizzate da Ruce come modelle.

In questa occasione è esposta la prima ricostruzione della lunetta, opera di Giovanni Della Robbia, che sovrastava la porta d’ingresso del monastero di Sant’Orsola. Risalente al 1490 – 1500, in terracotta invetriata delle dimensioni di cm 130 x 260, è attualmente conservata alla Galleria dell’Accademia di Firenze. La replica è stata realizzata dal Laboratorio di scultura del Liceo Artistico di Porta Romana sotto la direzione dei professori Rocco Spina e Claudia Chianucci, in collaborazione con il professor Alfredo Quaranta. Il Liceo artistico statale di Porta Romana è, tra l’altro il primo partner culturale del futuro Museo Sant’Orsola.

Intanto per il futuro museo sono già stati approvati i progetti di riqualificazione e presto inizieranno i lavori che avranno la durata di circa un anno. In un’ottica partecipativa, Artea, che curerà lo spazio, sta collaborando con enti locali, come l’associazione di quartiere “Insieme per San Lorenzo”, con scuole, accademie e istituti formativi presenti sul territorio, come l’Accademia Italiana e IED – Istituto Europeo di Design, i cui studenti sono stati scelti per studiare una strategia di comunicazione per il futuro museo, e quelli di Accademia Italiana, sono incaricati di immaginare delle strutture espositive modulari, facilmente smontabili per il Museo Sant’Orsola.

La mostra sarà completata da un catalogo, e da un breve docufilm a cura di Cinestudio.

Oltre le mura di Sant’Orsola

1° giugno – 2 luglio 2023

Ex-convento di Sant’Orsola

ingresso libero

Dal giovedì alla domenica, 10 – 20

Info: info@museosantorsola.it