Firenze – La Fondazione Stensen rende omaggio a Jean-Luc Godard, il regista della Nouvelle Vague, morto nei giorni scorsi all’età di 91 anni, ricorrendo al suicidio assistito in Svizzera, uno dei registi che più ha influenzato il cinema francese.

Da mercoledì 23 settembre fino a domenica 27 settembre sarà proiettato in versione restaurata “Fino all’ultimo respiro” (Francia 1960, 90′) in versione originale con sottotitoli in italiano. (Orari: 23 settembre ore 17; sabato 24 ore 19; martedì 27 ore 21, ingresso 8 euro, ridotto 6 euro).

Il film, considerato il manifesto della Nouvelle Vague, è la storia di Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) che ruba un’automobile a Marsiglia e poi uccide un poliziotto che lo stava inseguendo. Arriva a Parigi e rivede Patricia (Jean Seberg), una studentessa americana di cui è innamorato e con cui vorrebbe condividere la sua vita spericolata. Intanto le forze dell’ordine gli danno la caccia e lui capisce che gli stanno alle costole dopo che la sua foto compare su France Soir. Cerca così di fuggire e portare con sé la ragazza in Italia.

Foto: Jean-Luc Godard