Firenze – In occasione del 30°vertice antimafia che si è tenuto in modo riservato il 4 dicembre a Vallombrosa, son stati consegnati i premi Omcom Sbirro a Leonardo Maranzano e Paola Di Bella per il loro impegno quotidiano contro il crimine organizzato ed il premio Omcom informazione a Stefania Valbonesi “per il suo impegno ventennale a coprire le notizie anche scomode in modo puntuale”. Omcom è l’acronimo di Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata e la Mafia.

In foto: il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri e la giornalista di Stamptoscana Stefania Valbonesi accanto alla lapide che ricorda la figura del giudice Antonino Caponnetto