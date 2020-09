Firenze – E’online sul sito dell’Associazione Letizia Leviti il bando 2020 per il Premio giornalismo under 35 Letizia Leviti www.associazioneletizialeviti.org.

ARTICOLO 32 è il tema della quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Letizia Leviti, giornalista di Sky tv prematuramente scomparsa nel luglio 2016. Il premio, che consiste in 2000 euro e una targa, verrà assegnato il 12 dicembre in Palazzo Vecchio a Firenze.

La domanda di partecipazione scade il 10 ottobre. Il premio è riservato ai giovani giornalisti Under 35 freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni.La partecipazione può riguardare un singolo autore o una squadra con un solo elaborato realizzato in un formato a scelta: carta stampata, video, online, radio, podcast , webdoc, online. L’elaborato che parte cipa al concorso deve essere stato pubblicato tra il primo e il 31 luglio 2020 su media registrati in Italia.

Articolo 32” è il tema che definisce la categoria “Under 35” 2020 e che si ispira alla Costituzione italiana. La nostra Carta sancisce il diritto alla salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

La giuria vuole valorizzare il lavoro del giornalista che, con un reportage o inchiesta, ha affrontato con profondità, passione e sincerità il tema della salute pubblica in diverse sfumature, da quella tecnico-scientifica a quella sociale e morale, indagando in particolare cause ed effetti della malasanità.

Il concorso si rivolge, quindi, non solo a reportage e inchieste “sulla pandemia” ma anche “oltre la pandemia”, come: elaborati sulla correlazione tra inquinamento ambientale e malattie, criticità nell’organizzazione e interazione della sanità pubblica con quella privata, problematiche specifiche e strutturali del settore sociosanitario, cause di cattiva gestione e di inefficienza del settore sanitario, esempi virtuosi, confronto tra modelli di organizzazione, analisi delle norme e delle competenze nazionali, regionali e locali, scenari e prospettive del settore sanitario e sociosanitario, i volontari della salute, etica e salute, la salute del prossimo, salute e verità. Inoltre la verifica delle fonti insieme al lavoro di ricerca sara’ fondamentale per la valutazione della giuria.

Per la lettura completa del bando ed info si rinvia al seguente link :https://www.associazioneletizialeviti.org/premio-letizia-leviti-2020/premio-giornalismo-under-35-letizia-leviti/

Foto: Letizia Leviti