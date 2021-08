Firenze – Un’esperienza multisensoriale, in bilico tra immaginazione e realtà. Il visitatore viaggia verso un universo onirico immaginario e riscopre la vita di uno dei maggior pittori del XX secolo e una vera icona del surrealismo: Salvador Dalí. E’ Inside Dalì la creazione artistica multimediale concepita, creata e prodotta dalla fiorentina Crossmedia Group, azienda leader a livello mondiale nel settore di prodotti innovativi e strategie per mostre multimediali, con la collaborazione di Monogrid (nella foto la mostra dedicata a Monet) che verrà inaugurata in prima mondiale il 16 settembre alla Cattedrale dell’Immagine in Piazza di Santo Stefano, 5 a Firenze. L’idea è stata sviluppata con il supporto della GALA SALVADOR DALÍ Foundation: un mix di tecnologia all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni e allusioni. Il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano. Nel cuore della mostra si trova uno spazio multimediale a 360° di 400 m2.

Il visitatore verrà trasportato dentro il mondo del genio in una completa e ‘Daliniana’ immersione di oltre 35 minuti: un momento altamente emotivo che emozionerà gli spettatori come niente prima d’ora. Lo spazio immersivo è preceduto, ad arricchire la natura dell’evento, da un’ampia area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista: i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (info e prenotazioni via mail a info@insidedali.it o telefonando allo 055-294883 (aperto dal lunedì al venerdì 8.30-18-30 / sabato 8.30-18 / domenica 9-18), sito web www.insidedali.it). I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.