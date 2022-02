Firenze – La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati e, nello stesso tempo, ha chiesto l’archiviazione dei pubblici ministeri di Firenze titolari dell’inchiesta Open. I magistrati erano stati denunciati dal leader di Iv Matteo Renzi dopo la richiesta di rinvio a giudizio a carico suo e di altre dieci persone per presunte irregolarità nei finanziamenti della Fondazione. Per il procuratore Francesco Pinto, che sottolinea che l’esame della questione è stato “molto approfondito” e per l’aggiunto Ranieri Miniati che hanno studiato il fascicolo in cui ci sono le accuse nei confronti sia del procuratore Giuseppe Creazzo, che dell’aggiunto Luca Turco e del pm Antonino Nastasi, i colleghi di Firenze non avrebbero commesso alcun illecito penale durante la fase delle indagini sulla Fondazione Open.