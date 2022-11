Firenze – Qualche centinaio, stamane, in piazza Duomo, con le bandiere e i tamburi dell'”ex Gkn e i fumogeni e gli striscioni degli studenti. Una scuola sempre più bistrattata da un lato , con personale scarso, strutture degradate, idee poco chiare, che rilancia la parola magica “merito” dimenticando che una società che cresce non può permettersi di lasciare indietro intere fasce di popolazione basandosi sulle difficoltà di censo frapposte all’accesso alla cultura, e dall’altra una storia emblematica dove si riassumono tutte le debolezze del sistema Italia sul lavoro; dalle lunghe trattative, alle rassicurazioni istituzionali, fino alla perdita della CIG, alla resa di fatto della nuova proprietà che lamenta una solitudine che non sembra emergere dai fatti. Una situazione su cui, di fatto, serve capire se la nuova proprietà ha un piano industriale, se ce l’hanno le istituzioni, se qualcuno vuole dire qualche parola risolutiva a queste circa trecento famiglie che ad ora non hanno niente di sicuro, a cui viene negata l’aula consiliare fiorentina per la propria assemblea, mentre la proprietà parla di “occupazione” della fabbrica, per dare la patente di inagibilità al sito.

Nel frattempo, gli operai non stavano a guardare, così sono cresciute varie ipotesi di reimpiego di competenze sito macchinari. Si va, come spiega Dario Salvetti, portavoce e rappresentante delle RSU di fabbrica, dalle ipotesi di costruire biciclette a pedalata assistita, a prendere contatti (già avviati) con altre realtà produttive europee, fino a immaginare, tanto per non perdere tempo, la creazione di attività alternative alla stessa attività principale. Il concetto è: “se voi non avete progetti, noi sį – come spiega Salvetti- il primo passo è corrisponderci i nostri stipendi dell’anno, dal momento che non siamo neppure stati avvertiti che la CIG non sarebbe arrivata, poi darci il tempo di organizzarci. Noi abbiamo le idee chiare”. ◊