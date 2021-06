Greve in Chianti – Un operaio di 24 anni è morto schiacciato da un trattore mentre stava lavorando in un’azienda agricola a Panzano, nel comune di Greve in Chianti (Firenze). La notizia è stata diffusa dai carabinieri.

Il mezzo si è ribaltato mentre il giovane stava lavorando in un uliveto in pendenza. E’ il secondo incidente mortale del genere nel giro di pochi giorni in Chianti: sabato scorso un 59enne ha perso la vita travolto da un trattore in località Uzzano, sempre nel territorio di Greve in Chianti.

Il 24enne, originario di Roma, lavorava nelle ditta agricola della zio, dove era stato regolarmente assunto. Al momento dell’incidente stava operando in una zona scoscesa. Quando il trattore si è ribaltato è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Il trattore è stato sequestrato.

“24 anni, uscire di casa la mattina presto, perché al lavoro nei campi ci si va nelle prime ore della giornata, e non tornare né per pranzo né per cena, non tornare mai più perché il trattore su cui operavi si è ribaltato e tu ci sei finito sotto. E’ successo in un campo nel comune di Greve in Chianti dove solo sabato scorso a finire sotto un trattore e morire era toccato ad un 59enne. Altri due morti sul lavoro in Toscana. Alla fine di Aprile – ultimi dati ufficiali ad oggi disponibili – erano già stati 19, 4 in più che nello stesso periodo del 2020, ma a maggio e giugno altri ce ne sono stati oltre a questi ultimi. Una strage, va fermata. Tutti lo dicono, si passi dalle parole ai fatti, si investa in sicurezza, in formazione degli operatori, si aumentino i controlli, non mancano leggi, vanno fatte rispettare. Nel caso specifico, nei campi delle nostre splendide colline, si renda cogente il dovere operare con trattori sicuri, con archi di protezione montati e relative cinture di sicurezza ventrali”. Lo dichiara Dalida Angelini segretaria generale della Cgil Toscana