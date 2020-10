Firenze – Parte l’operazione ‘Edifici impatto zero’ per ammodernare e rendere più efficienti gli immobili comunali. Un pacchetto di interventi da 3milioni di euro per la manutenzione straordinaria, l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di immobili monumentali e non solo. È l’insieme di lavori che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Alessia Bettini. Da Palazzo Vecchio alle palazzine ex Rfi di viale Fratelli Rosselli, alla falegnameria ex Scuderia delle Cascine, al magazzino elettorale Cappelle del Commiato, all’Istituto dei ciechi, al nuovo archivio di via Luca Giordano e numerosi altri immobili. “Gli immobili comunali saranno protagonisti di una transizione verso l’efficienza e l’impatto zero – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Alessia Bettini -: una grande stagione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza non solo per gli edifici monumentali ma anche per quelli di servizio come magazzini, depositi e sedi comunali. Un volano per la città a livello di economia sostenibile, evoluzione degli edifici e del sistema energetico e di spinta al cambiamento anche nelle abitudini e nei consumi”.

La massiccia fase di ammodernamento comprende interventi di restauro di coperture e facciate, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, completamento della bonifica dell’amianto, realizzazione e adeguamento di impianti elettromeccanici trasportatori, manutenzione straordinaria di centrali e impianti termici, manutenzione straordinaria di infrastrutture idriche nel Quartiere 4, prevenzione incendi, rifacimento degli impianti di climatizzazione, completamento delle opere per la realizzazione dell’asilo nido in via dell’Arcovata, sistemi telematici e di videosorveglianza degli edifici.