Lucca – Si chiama “Michelangelo – il dono della creazione” la riscoperta della luce attraverso la forma la video installazione artistica che animerà la sala multimediale MuSA nel mese di agosto (aperture con ingresso libero il venerdì, sabato e domenica con orario 19-24).

Con l’intento di esaltarne la stupefacente bellezza, le fotografie di Sergio Garbari, ex fotografo ufficiale del Gabinetto degli Uffizi, sono protagoniste di una spettacolare sequenza di proiezione sui grandi schermi MuSA.

Le forme perfette delle otto opere fotografate, si vestono di nuova luce grazie alle tecnologie di ultima generazione, con video proiezioni digitali tridimensionali realizzate da KIFITALIA che danno vita a questi magistrali scatti, avvolgendo i visitatori in un’esperienza immersiva e unica.

Le postazioni touchscreen dislocate in sala sono stazioni di approfondimento dei capolavori protagonisti del progetto, oggi conservati presso la Galleria dell’Accademia, il circuito museale del Bargello e la Casa Museo Buonarroti, di Firenze.

“Michelangelo, il dono della creazione” è un’opera realizzata dalle fotografie di Sergio Garbari, con la direzione artistica di Francesco Mazzei ed il coordinamento di Giuliano Gasparotti di Kif Italia e la produzione di Studio B19 di Maicol Borghetti. Al Maestro Furio Valitutti e alla voce del mezzosoprano Jeehee Han è affidato il compito di impreziosire la video installazione con una composizione musicale originale e la riproduzione dei suoni caratteristici del lavoro.

VENERDI’ 31 LUGLIO ORE 19:00 | INAUGURAZIONE SU INVITO

Accesso libero alla mostra 20:00-21:00

Alle 21:30 Laboratorio “Fotografare l’opera d’arte” con Sergio Garbari ed Enrico Stefanelli, Direttore artistico Photolux Festival.

Nel corso del laboratorio verranno spiegate tecniche e trucchi per scattare la fotografia perfetta. In sala per l’occasione saranno esposte le opere dell’artista pietrasantino Giovanni Balderi

INGRESSO GRATUITO | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il form pubblicato sul sito MuSA

Da sabato 1 a domenica 30 agosto

Aperture: venerdì, sabato, domenica | orario 19:00-24:00

Seguirà un secondo appuntamento, il 28 agosto alle ore 18:00: “Tecniche di fotografia nel tempo: dal collodio umido alla pellicola, al digitale