Firenze – Novità nel mondo della danza che a dire il vero raramente ha navigato in acque tranquille. Nato nell’agosto 2020, dallo scorso settembre è operativo in Toscana Opes Danza , settore del quarto ente promozionale fra i 14 riconosciuti dal Coni. Opes è l’acronimo di Organizzazione Per l’Educazione allo Sport.

A dare forma e contenuto nonché eventi sportivi che hanno preso il via dall’ottobre scorso è Stefano Rossi, ex campione del mondo (1987 e 1989) e più volte campione italiano di rock ‘nd roll, nonché maestro di questa disciplina. Rossi proviene da Csen, un altro ente promozionale, e si è lanciato nella nuova avventura come responsabile regionale settore danza e presidente del Comitato provinciale Opes di Siena.

Sempre nell’ottica di contribuire alla diffusione di una pratica sportiva che da una parte registra una forte domanda da parte degli appassionati, ma che non riesce a trovare un assetto organizzativo e di vertice in grado di ripristinare fiducia grazie a una consolidata autorevolezza tecnica e organizzativa. La Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids) il braccio del Coni per questa disciplina, si trova per l’ennesima volta in queste settimane di fronte a una crisi della dirigenza che porta al suo commissariamento, dopo le dimissioni di 9 su 11 dei componenti del Comitato direttivo.

“Per superare questa situazione occorre darsi da fare per definire dalla base un modello nuovo che faccia da riferimento per un serio rinnovamento”, dice Rossi. La risposta delle associazioni è stata positiva in questa fase di ripresa delle attività con l’attenuarsi della pandemia. Finora si è iscritta una settantina di Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che Rossi si aspetta arrivino a cento entro la fine dell’anno.

La prima gara in calendario è prevista per il 14 novembre (Golden Cup – 1° prova) al PalaMatteoli di Firenze. Poi ci sarà il Trofeo Città di Arezzo il 12 dicembre presso il Palazzetto San Lorentino. Si procede con una gara al mese nel 2022 fino al campionato regionale al PalaValenti di Firenze il 22 maggio. In particolare Opes Danza Toscana punta a mobilitare gli appassionati di danza e ginnastica acrobatica con le prove del Contest Acro/Pole Opes Italia, a Firenze e a Grosseto.

I regolamenti sono molto similari a quelli della Federazione nazionale (fasce, età, categorie etc.) . L’altro aspetto dell’attività di Opes Danza Toscana è quello della formazione organizzando corsi per istruttori per ogni settore, qualifica o grado. Si è già partiti nel mese di maggio 2021 con un corso per istruttori per le disabilità che, dice Rossi “è un vero fiore all’occhiello”.

Opes Toscana offre alle associazioni tutti i servizi di assistenza amministrativa e sportiva, medica, legale e assicurativa a seconda delle loro esigenze e delle singole capacità organizzative. Particolarmente in un momento difficile come questo con la pandemia che ha dato colpi spesso decisivi alle attività delle scuole.

Foto Federdanza

sotto: Stefano Rossi