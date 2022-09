Orbetello – Violento incendio sulle colline di Orbetello dove, a partire dalle 12.30, brucia una zona densamente boscata a macchia mediterranea. Immediatamente attivate, sono intervenute sul posto squadre del volontariato antincendi, operai forestali e un direttore delle operazioni che ha richiesto il supporto di elicotteri per domare le fiamme, già molto alte. Al momento stanno lavorando in zona 4 elicotteri regionali e sono in arrivo due Canadair.

Una macchina movimento terra sta cercando di aprire la viabilità, necessaria per raggiungere il fronte di fuoco con i mezzi antincendi. Previsto, a breve, l’invio di ulteriori squadre in rinforzo a quelle attualmente al lavoro.