Pisa – L’ordigno inesploso ritrovato ieri mattina, giovedì 23 febbraio, appoggiato al portone del Trbunale di Pisa, sarebbe stato collocato in loco, secondo quanto ripreso dalle tecamere che sorvegliano la sicurezza dell’edificio, nella notte fra martedì e mercoledì. L’ordigno sarebbe quindi rimasto sul posto per poco più di 24 ore. Secondo quanto si apprende, la bottiglia incendiaria e il grosso petardo sarebbbero stati collocati verso le due di mercoledì mattina. Ad ora non ci sono rivendicazioni. L’ipotesi che sembra più battuta dagli inquirenti sembrerebbe quella anarchica.