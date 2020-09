“Investire sulla formazione professionale continua e sull’inserimento dei giovani commercialisti nel mondo del lavoro, i cui canali d’accesso si sono fatti sempre più stretti. È questo l’obiettivo che come Ordine dei Commercialisti e Esperti contabili di Firenze intendiamo proporci guardando al prossimo futuro”. Così il presidente Leonardo Focardi, che ricorda come tra gli oltre duemila iscritti all’Ordine di Firenze siano 200 quelli under 35. Di questi 87 sono donne e 113 uomini.

“In un momento particolare per il nostro Paese, posto di fronte alla necessità di delineare progetti di qualità per attingere alle risorse del Recovery fund dell’Unione Europea – prosegue Focardi – la figura del commercialista appare strategica in quanto professionista chiamato alla validazione e certificazione. Occorre dunque scommettere sulla formazione dei nostri giovani, che supportino il sistema delle imprese. Se sarò ancora presidente dell’Ordine nel prossimo mandato 2020-2024, il mio Consiglio farà di tutto per realizzare questo obiettivo importantissimo”.