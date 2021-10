Firenze – Riconferma alla guida dell’Ordine degli ingegneri di Firenze per il presidente uscente Giancarlo Fianchisti. Resterà in carica per i prossimi quattro anni. Al termine delle elezioni, l’Ordine ha nominato il nuovo Consiglio. Assieme al presidente sono stati designati anche Simone Scalamandrè come segretario e vicepresidente vicario, Alessandro Matteucci come vicepresidente e Nicoletta Pasotti come tesoriere.

Giancarlo Fianchisti, iscritto all’Albo dal 1979, è stato responsabile dell’Ufficio tecnico del Genio civile della Regione Toscana per molti anni . “Sono contento per questa nomina e ringrazio per la fiducia i miei colleghi – dice Fianchisti -. Il nostro Ordine saprà svolgere un ruolo di sempre maggiore riferimento in una città come Firenze, che punta a rilanciarsi e creare un’economia di sviluppo nei prossimi anni dopo la pandemia, anche da un punto di vista urbano. Rafforzeremo il nostro impegno per una collaborazione sempre più stretta con le Istituzioni, a cui vogliamo offrire le molteplici competenze e punti di vista che sono oggi racchiusi dentro l’Ordine. Ci aspettano quattro anni di lavoro e di sfide: dall’attuazione dei vari progetti del Pnrr alla riqualificazione sempre più ampia delle infrastrutture“.

Tra i punti centrali nel programma dell’Ordine fiorentino per i prossimi quattro anni soprattutto giovani e formazione. “Vogliamo coinvolgere – conclude Fianchisti – un numero crescente di neo professionisti, mettere ancora più al centro eventi e momenti di apprendimento tecnico di primo livello. Sarà importante instaurare una rete sempre più fitta di collaborazioni che possano diventare non solo un’opportunità individuale per gli ingegneri che iniziano il loro percorso lavorativo, ma anche una fonte sempre viva e in evoluzione di idee per il nostro territorio. Firenze necessità di figure e team di eccellenza per riuscire a realizzare progetti urbani, servizi e cura dell’ambiente”.