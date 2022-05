Firenze – A margine del Festival Oxfam a Firenze, il ministro del lavoro Andrea Orlando torna a parlare dello stabilimento di Piombino, argomento diventato incandescente dopo l’intervista rilasciata al Financial Time dai vertici dell’azienda in cui si afferma la volontà di vendere lo stabilimento. I sindacati Fim-Fiom-Uil hanno chiesto una smentita non ancora arrivata.

Il ministro ribadisce che la palla è alla proprietà: “Deve dire cosa vuole fare”, sottolinea aggiungendo che è necessario sia “chiamata a un confronto”. Proprietario delle acciaierie è il gruppo Jsw Steel. “Non stiamo parlando di una piccola realtà aziendale – ha detto Orlando, a margine di un convegno a Firenze – stiamo parlando di un segmento molto importante, di una filiera strategica per il paese come l’acciaio, e da questo punto di vista credo che sia doveroso chiedere chiarimenti a Jindal”.