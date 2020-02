Emergenze e Solidarietà, svoltosi a Riva del Garda.

La squadra composta dalle Lady Chef della UCRT, Barbara Guadagnoli, Mary Campagna, Paola Baccetti, e Lara Bofolci, hanno ottenuto l’Oro, unica squadra al Femminile.

Un risultato che ha molto emozionato per l’unico team interamente femminile in gara. Le donne chef in gara, hanno affascinato tutti con i loro canti, e l’allegria che faceva da sottofondo ad un lavoro svolto con grande professionalità, al punto da guadagnare, oltre agli altri, anche il premio per la migliore interpretazione delle intolleranze, oltre al miglior HACCP.

“Siamo orgogliosi di voi” continua il responsabile del Dipartimento. “E adesso vediamo cosa saprà fare la squadra azzurra formata da Gian Carlo Cliceri, Michele Cocola, Cornacchia Daniele e Gilberto Galligani che sarà in gara domani 5 febbraio, ultimo giorno della gara!In bocca al lupo anche a voi!”