Lucca – Proponeva in vendita orologi di marche famose come Panerai, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. Peccato però che fossero tutti completamente falsi anche se i prodotti erano di fattura pregevole e i prezzi in alcuni casi potessero arrivare anche a 500 euro. Con tute, felpe e calzature il meccanismo era praticamente lo stesso e le griffe più utilizzate erano Supreme, Louis Vuitton e Golden Goose. Ma in questo caso si trattava di una società ad aver organizzato la contraffazione.

Ad interrompere la loro fiorente l’attività della ci hanno pensato i finanzieri del Gruppo di Viareggio grazie a una serie di informazioni acquisite a seguito di un attento e scrupoloso monitoraggio del territorio. In particolare le Fiamme Gialle hanno dapprima eseguito il controllo di un esercizio commerciale posto nella città di mare che poteva disporre di un punto vendita anche a Lucca. Qui sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento e le calzature abilmente contraffatti che sono stati subito sottoposti a cautela penale. Proseguendo poi i controlli, i “Baschi Verdi” hanno fermato a Forte dei Marmi un cittadino extracomunitario ritenuto una figura di spicco nella commercializzazione di orologi falsi su tutta la riviera della Versilia. Dentro la sua macchina, abilmente nascosti c’erano gli orologi “taroccati” che sono stati subito sequestrati. Il rappresentante legale della società e il cittadino extracomunitario sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Lucca per violazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione: reati che prevedono rispettivamente la reclusione da 1 a 4 anni e da 2 a 8 anni.