Lucca – Umberto Orsini e Franco Branciaroli, in questi giorni al Teatro del Giglio con “Pour un oui ou pour un non”, di Nathalie Sarraute, dialogheranno con il pubblico nell’appuntamento di sabato 25 marzo alle 18 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (Fondazione Banca del Monte di Lucca), per l’ultimo appuntamento di questa stagione di “Incontri con gli attori”, moderato da Cataldo Russo.

L’appuntamento, nell’auditorium di piazza San Martino n° 7 a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, chiude una sesta stagione di grande apprezzamento e partecipazione del pubblico, che non ha mancato di approfittare di queste occasioni per conoscere da vicino gli interpreti degli spettacoli della stagione di prosa del teatro del Giglio con la possibilità di fare un saluto e scattare un selfie.

Lo spettacolo è in scena da venerdì 24 a domenica 26 marzo (infrasettimanali ore 21, domenica ore 16): un banco di prova per due geniali manipolatori della parola quali Orsini e Branciaroli, che si ritrovano sulla scena dopo tanti anni per dare vita, con la loro abilità, al terribile gioco al massacro che la commedia prevede. A guidare questo gioco è uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che ritorna al suo antico amore per la prosa ben noto a chi lo ricorda tra i collaboratori più assidui della “Compagnia dei giovani” fin dai sui inizi.

Gli “Incontri con gli attori” sono frutto della sinergia tra la Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo, il Teatro del Giglio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Lucca. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione informale per incontrare gli attori prima del loro spettacolo. Le compagnie, grazie alla collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo e del Teatro del Giglio, si rendono disponibili ad approfondire le tematiche legate allo spettacolo e alla professione dell’attore più in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano: emozione, conflitto, linguaggio, tecniche attoriali. Tutti gli incontri si svolgono all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino n. 7 e sono ad ingresso libero.

