Firenze – Fondazione Orchestra della Toscana e Maggio Musicale, è scontro sul cartellone, a causa delle sovrapposizioni degli appuntamenti. Con una dura nota, l’Ort attacca: “Lunedì 6 giugno u.s. l’Orchestra della Toscana ha presentato il cartellone della Stagione Concertistica 2022-23. Esattamente una settimana dopo, il Maggio ha pubblicato la propria, che prevede una incomprensibile sovrapposizione.

A seguito della pubblicazione delle stagioni dei due enti, la Fondazione ORT rileva con rammarico una incomprensibile sovrapposizione tra il suo calendario e quello del Maggio

Musicale Fiorentino”.

Situazione non nuova, come si legge nella nota: “Da anni cerchiamo di evitare queste spiacevoli circostanze auspicando una collaborazione che, dispiace dirlo, è costantemente disattesa. Anche quest’anno si era pensato con buon

anticipo di superare il problema facendosi unilateralmente promotori di una verifica dei calendari che è avvenuta lo scorso mese per iniziativa della nostra direzione artistica”.

Verifica che aveva visto emergere due sovrapposizioni, che ORT aveva superato spostando le proprie date dei concerti al Verdi. “Un segnale chiaro che indicava la volontà di una collaborazione costruttiva, nell’interesse di tutti e non ultimo del pubblico”.

Ma i problemi non erano finiti. “Lunedì scorso 13 giugno, all’indomani della presentazione della Stagione Sinfonica 2022-23 del Maggio, avvenuta esattamente una settimana dopo la nostra, scopriamo con sorpresa che è stato aggiunto un concerto lo stesso giorno e allo stesso orario della nostra

inaugurazione (il 21 ottobre 2022).

Dispiace doverlo dire, ma siamo tornati indietro di anni. L’atteggiamento che traspare lascia perplessi e sembra far emergere il tipico comportamento di un soggetto forte che semplicemente considera in subordine tutto il resto ignorando peraltro la dimensione

cittadina, a maggior ragione in una fase della vita del Paese così difficile come quella attuale”.

“In particolare – prosegue la nota dell’ort-lo spettacolo dal vivo sta cercando di attuare tutte quelle azioni necessarie a

recuperare il pubblico che è stato distante dalle sale per quasi due anni. Tutti quanti siamo impegnati in questa direzione, e sarebbe quanto mai necessario un coordinamento fra le

istituzioni”.

Ma questa volta l’Ort non è disposta a cedere. “Questa volta, a differenza di quanto avvenuto in altra occasione dove ORT ha unilateralmente modificato il proprio calendario, non sposteremo la nostra inaugurazione per rispetto a quegli spettatori che hanno già sottoscritto l’abbonamento e per onorare la dignità lavorativa di un’Orchestra che realizza 140 concerti l’anno in Toscana.

Naturalmente abbiamo già immaginato le azioni necessarie affinché il nostro pubblico possa, se lo vorrà, partecipare ad entrambi gli eventi”.