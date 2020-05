Firenze – A Firenze, oggi 6 maggio, è avvenuta la riapertura degli orti sociali, nell’ambito dell’allentamento delle misure di contenimento della pandemia da coronavirus. In città sono in tutto 985 e, come scrive l’assessore Vannucci sul suo profilo Fb, “sono una risorsa importante per molte famiglie”.

“In tanti, infatti, riescono a ottenere un buon raccolto – scrive l’assessore – e in questo momento di emergenza anche economica per il Coronavirus, in cui c’è una forte attenzione al fabbisogno alimentare, è fondamentale riuscire a risparmiare e a evitare gli sprechi”.

La raccomandazione tuttavia è sempre la stessa: attenzione alle regole. “Mi auguro che tutti coloro che vanno all’orto rispettino le misure di sicurezza: divieto di sostare nelle parti comuni e di passaggio; rispetto delle distanze interpersonali anche nella coltivazione dell’orto; obbligo di indossare sempre le mascherine e di utilizzare i guanti”.

Conclude Vannucci: “Siamo nella fase 2, un periodo molto delicato in cui ognuno di noi deve dare il proprio contributo per la ripartenza, le regole servono a tutelare la salute di tutti e di ciascuno”.