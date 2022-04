Firenze – L’arte degli inizi del Novecento attraverso le opere di Oscar Chiglia, il pittore di origini livornesi che saranno esposte a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

Per l’occasione mercoledì pomeriggio 6 aprile 2022 la mostra sarà visibile in anteprima gratuitamente, previa prenotazione, a tutta la cittadinanza, dalle ore 15.00 fino alle ore 18.00. Per prenotare è possibile scrivere una mail da sabato 2 aprile a info@palazzomediciriccardi.it.

L’esposizione “Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento” che sarà inaugurata ufficialmente giovedì 7 aprile, è una preziosa opportunità per conoscere uno dei protagonisti della stagione così feconda che fu la prima parte del Novecento italiano. L’artista toscano fu molto legato alle vicende e i cambiamenti in atto in Europa. Curata da Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri, proseguirà fino al 13 settembre 2022.

La mostra è promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da MUS.E in collaborazione con l’Istituto Matteucci di Viareggio.

Oscar Ghiglia nacque nel 1876 a Livorno. Si trasferisce a Firenze per studiare e frequentare lo studio di Fattori. Conosce l’arte francese e la pittura di Cézanne ma la sua ricerca va oltre e inizia una ricca produzione negli anni di Novecento, il movimento artistico sviluppatosi intorno alla figura di Margherita Sarfatti caratterizzato da un “ritorno all’ordine” che Ghiglia interpreta in un linguaggio originale, con lavori di altissima qualità artistica. Muore a Prato nel 1945.

L’ingresso il pomeriggio del 6 aprile è consentito esclusivamente con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: info@palazzomediciriccardi.it. Oscar *La visita alla mostra è consentita previo controllo della temperatura, igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica.

Orario

h.15.00-18.00. Ultimo ingresso h 17.45.

Accesso

Museo di Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3

Foto: Oscar Ghiglia, La modella (1928)