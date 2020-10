Figline Valdarno – Nove persone tra degenti e personale sanitario sono risultate positive nel reparto di Medicina B dell’ospedale Serristori di Figline Valdarno. Sono 4 Oss, 2 infermieri e 3 pazienti. Ne dà notizia un comunicato dell’Azienda Usl Toscana centro. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati nella tarda serata di ieri sera sugli altri pazienti, 18 in tutto quelli ricoverati in Medicina B, e sul resto del personale sanitario. La decisione di effettuare i tamponi su degenti e operatori di tutto il reparto, è scattata dopo che nella giornata di ieri una paziente è risultata positiva a un controllo e una infermiera ha cominciato ad accusare febbre e altri sintomi che potevano essere riconducibili al Covid. Nella notte sono arrivati i risultati dei tamponi e subito i pazienti risultati positivi sono stati isolati in stanze dedicate.

Nella giornata di oggi nel reparto di Medicina B dell’ospedale Serristori sono previste diverse dimissioni, almeno sei. Si tratta di pazienti dimissibili perché in condizioni stabili ma che, una volta lasciato l’ospedale, dovranno andare in quarantena. I familiari sono stati naturalmente tutti avvertiti. Come da procedura è stata avviata l’indagine epidemiologica che è tuttora in corso.