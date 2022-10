Firenze – Ottava edizione di Ailoverunnig, la manifestazione sportiva non competitiva di sostegno all’Ail che, attraverso l’edizione 2022, si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per i servizi sanitari a favore dei pazienti emopatici. Il presidente Eugenio Giani ha presentato stamane l’evento. Si tratta di un evento sportivo di solidarietà sociale, organizzato dal gruppo sportivo Maiano affiliato all’Uisp, il cui scopo è sostenere la Ail di Firenze.

In programma vi sono una gara podistica non competitiva di dieci chilometri o una passeggiata ludico motoria di cinque chilometri. La manifestazione si svolgerà domenica 6 novembre a Firenze. L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Aou Careggi. Il ritrovo sarà dalle ore 7,30 alle 9 al nuovo ingresso di Careggi. L’arrivo è previsto a Casa Ail in piazza Meyer 2 a Firenze. La quota di iscrizione alla corsa o alla passeggiata è di 12 euro. Per i primi 2 mila iscritti sarà possibile ritirare l’esclusiva maglia tecnica di Ailloverunning. Per partecipare alla gara non competitiva è necessario il certificato non agonistico in corso di validità al 6 novembre 2022, mentre per partecipare alla ludico motoria non è richiesto nessun certificato.

“Consideriamo il sostegno ad Ailoverunnig una sorta di dovere, un dovere di civiltà cui diamo seguito con entusiamo, perché Ailoverunning è un evento solidale di primaria importanza. E’ una corsa podistica non competitiva, oppure una passeggiata ludico motoria a seconda delle scelte che ogni singolo partecipante può effettuare, ma è anche e soprattutto una manifestazione di sostegno all’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Quest’anno l’obiettivo è raccogliere fondi per potenziare il servizio trasfusionale a domicilio”, ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani.