Firenze – Parte a Firenze un servizio che riguarda gli over 80, soli e/o fragili. Il servizio consiste nell’accompagnamento dell’anziano dal medico di famiglia per la vaccinazione. Ad ora ancora in fase sperimentale, è gestito dalla Società della salute di Firenze e realizzato da Ugo, servizio gratuito per i cittadini attivato dal Comune, in collaborazione con Afam, nato per l’accompagnamento e il trasporto dei fiorentini fragili ultra sessantacinquenni soli residenti in città a fare visite o svolgere commissioni. Gli anziani accompagnati a fare il vaccino sono segnalati dai servizi sociali del territorio.

Le persone over 80 a Firenze sono circa 37.500. Fra questi, le persone seguite di servizi sociali del Comune, 6.150, mentre gli inseriti in Rsa sono 1750.

Sara Funaro, assessore a Welfare e presidente della Società della Salute spiega: “L’obiettivo è quello di implementare il servizio di accompagnamento degli over 80 per far sì che un numero sempre maggiore di anziani venga vaccinato contro il Covid”.

“Questo servizio è molto importante per gli anziani che non sono autonomi negli spostamenti – dice l’assessore Funaro – e ha anche una preziosa funzione di socializzazione per i nonni soli. Tra l’accompagnatore e l’anziano infatti si crea quasi sempre un rapporto confidenziale. L’anziano si fida del suo accompagnatore e nello stare insieme si racconta, dibatte del più e del meno e passa un po’ di tempo all’insegna della spensieratezza”.

“Con la Società della salute stiamo lavorando per potenziare il servizio di accompagnamento – ha spiegato Funaro – anche per dare ulteriori risposte agli anziani quando arriveranno le dosi per avviare la campagna di vaccinazione di massa”.

Oltre al servizio di accompagnamento, l’assessore Sara Funaro propone di impiegare le Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) per le vaccinazioni a domicilio, come richiesto anche dal Pd con la risoluzione approvata dalla quarta Commissione consiliare ‘Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali’: “Si tratta di una proposta di buon senso per aumentare il numero di vaccinazioni degli anziani, che sono tra le fasce di popolazione più a rischio in questa pandemia. Per loro la vaccinazione è fondamentale”.

La proposta dell’assessore Funaro vuole andare ad affiancare il lavoro svolto dai medici di famiglia nella campagna vaccinale e dare loro un sostegno per velocizzare la vaccinazione degli anziani, come la proposta fatta dal sindaco Nardella di vaccinare gli over 80 nell’hub del Mandela. “Le Usca stanno funzionando molto bene per fronteggiare l’emergenza sanitaria – ha proseguito Funaro – sono una risorsa nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid e ritengo che sarebbe molto utile impiegarle anche nelle vaccinazioni a domicilio. Così facendo daremo una risposta ai tanti anziani che non possono spostarsi da casa, anche a causa delle loro patologie. Anche in questo caso sarà importante la collaborazione con i medici di base perché hanno una conoscenza approfondita dello stato di salute degli anziani che seguono e perché possono essere anche loro ad attivare le Usca. Lavorando tutti insieme possiamo accelerare le vaccinazioni e proteggere velocemente dal Covid le persone più fragili”.