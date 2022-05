Firenze – Tragica, la situazione del lavoro in Italia. E’ ciò che emerge dal nuovo rapporto presentato stamane all’Oxfam Festival in corso a Firenze, “Disuguitalia: ridare valore, potere e dignità al lavoro”. Secondo i dati del rapporto, 1 lavoratore su 8 vive in una famiglia con reddito disponibile insufficiente a coprire i propri fabbisogni di base, situazione già evidente prima del 2020, quando, (2019) ben l’11,8% dei lavoratori italiani era a rischio di povertà, vale a dire 2,5 punti percentuali sopra la media europea. In termini percentuali, l’ incidenza dei working poors, passa dal 10,3% al 13,2% tra il 2006 e il 2017. Fra le categorie sociali più colpite, i nuclei famigliari monoreddito, i lavoratori autonomi, e anche i lavoratori dipendenti part time.

E’ sul lavoro e sui dati emersi dal rapporto, il focus dell’appuntamento che ha inaugurato l’Oxfam Festival, presenti il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, la direttrice centrale dell’Istat Linda Laura Sabbadini, l’economista Vittorio Pelligra, il demografo Alessandro Rosina, Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia, la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, Gianluca Barbanotti, segretario esecutivo della Diaconia Valdese, Nadin Hammani, socio fondatore di Robin Hood, Yvan Sagnet, Fondatore dell’Associazione No Cap.

“I problemi sono chiari, insistiamo sui livelli di salari, precarietà del lavoro e l’esigenza di costruire un modello di competizione del Paese che non sia basato solo sul contenimento dei costi – commenta i dati il ministro Orlando – questo diventa ancora più cruciale quando l’inflazione torna a crescere. Questa situazione dura da troppo e occorre dare una risposta consentendo la capacità d’acquisto e salariale dei lavoratori italiani, ridurre le forme di precarietà”.

Working poors, ma fra i lavoratori poveri ci sono anche i lavoratori più poveri degli altri. E sono le donne anzitutto, ma anche i giovani e gli stranieri. Per quanto riguarda le donne, la quota delle lavoratrici con bassa retribuzione arriva al 27,8% nel 2017, a fronte del 16,5% tra i lavoratori uomini. Non solo. Il gap di genere nel lavoro è un dato che ha radici lontane, il tasso di occupazione femminile si è mantenuto al di sotto del 50% (ad eccezione del 2019 e del 2021) da oltre trent’anni, tasso che fra le donne giovani e nel Sud del Paese si ferma al 33%. Un tasso che pone l’Italia ben al di sotto della media europea. “Le donne sono sempre più svantaggiate perché dove c’è una criticità del lavoro, le donne lo pagano percentualmente in modo più significativo – ha detto Orlando – hanno mediamente contratti più precari degli uomini, subiscono la povertà salariale più degli uomini. Hanno più difficoltà a conciliare tempo di lavoro e famiglia. Bisogna investire di più sulle infrastrutture sociali”.

“Oggi il lavoro è troppo spesso leso nella sua dignità – è il commento di Roberto Barbieri,direttore generale di Oxfam Italia – per troppe persone non basta a soddisfare i bisogni del proprio nucleo familiare e avere prospettive di un futuro dignitoso. Il dettato costituzionale rischia di subire una pericolosa rilettura con la povertà lavorativa assurta nei fatti a fondamento della Repubblica”.

Una situazione che potrebbe nonostante tutto essere fronteggiata, dicono da Oxfam. Così, fra la proposta di limitare l’uso delle deroghe per quanto riguarda gli appalti conseguenti ai bandi del Pnrr, mettere in piedi disincentivi per l’utilizzo dei contratti a termine e limitazioni alle esternalizzazioni, si mette in evidenza la necessità di introdurre il salario minimo legale. Misura, dicono da Oxfam, che aiuterebbe a coprire quelle aree lavorative che non sono tutelate dai contratti collettivi nazionali, ma anche a dare forza contrattuale a quei lavoratori autonomi che condividono con i lavoratori dipendenti alcuni aspetti. E che sono altrettanto fragili.

Foto: pagina Facebook OxfamItalia