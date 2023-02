Firenze – Torna la questione del Direttore Generale del Comune di Firenze (il primo a sollevarla il capogruppo d FdI Alessandro Draghi, https://www.stamptoscana.it/draghi-fdi-forse-serve-la-rotazione-dei-dirigenti-come-dice-lanac/)che da tempo è ormai capo indiscusso non solo dell’amministrazione comunale, ma con una sorta di poteri rafforzati pur entro ogni legittimità, secondo quanto posto all’attenzione nella domanda d’attualità dei consiglieri comunali di Spc. A fronte della risposta dell’assessore al personale, “si conferma nel pieno dei suoi poteri (il direttore generale) – rispondono ancora i consiglieri di Spc- e anzi lo si ritenga legittimato a parlare per conto del Sindaco, con un rafforzamento di quanto avvenuto in questi anni. Ci sembra di poter dire che conta più questa figura di chi sta in Giunta. Al momento è anche di nuovo a capo della Polizia Municipale, in attesa della nomina del nuovo vertice”.

“Nel frattempo RSU e organizzazioni denunciano un clima negativo all’interno dell’ente, soprattutto perché le circolari non possono esaurire la dialettica che deve essere esercitata tra le parti, anche se ci si prova a nascondere dietro alla tecnica, all’applicazione delle norme – spiegano i consiglieri di Spc – scrivere della pausa pranzo e dei buoni pasto senza pensare che questo possa avere un forte impatto ci pare come minimo ingenuo, oltre che sbagliato”.

Concludono Palagi e Bundu: “Comunque come abbiamo sempre fatto lavoriamo per migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Non strumentalizziamo, ci interessa che i problemi si risolvano e che la politica faccia la politica, la Giunta la Giunta e il Consiglio sia riconosciuto nella sua centralità, non un “varie ed eventuali”, dove magari finiscono anche RSU e sindacati”.