Palaia – Il Sindaco di Palaia Marco Gherardini si è incontrato con il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo nel Palazzo Comunale. Dopo un colloquio insieme alla Giunta, il Prefetto ha ricevuto il saluto istituzionale dell’Amministrazione nella sala del Consiglio comunale. «La presenza qui a Palaia del Prefetto – ha affermato il sindaco nel suo intervento – è un gesto che dimostra vicinanza e attenzione alle istanze dei cittadini e degli enti locali. La costante collaborazione tra le istituzioni a tutti i livelli e l’impegno comune sono fondamento del nostro agire amministrativo e istituzionale. Crediamo fortemente in questo dialogo proficuo e abbiamo sempre trovato nella Prefettura una guida e un punto di riferimento certo».

Il sindaco Gherardini ha rivolto al Prefetto i più sentiti ringraziamenti per tutte le iniziative portate avanti in sinergia con le Amministrazioni Comunali e ha espresso gratitudine per il lavoro svolto. Presenti all’incontro i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune, il Comandante della Caserma di Palaia Simon Luca Prandini, il Comandante della Polizia Locale Daiana Marconcini, il parroco di Palaia Don Giuseppe Volpi, il presidente della Consulta del Volontariato Nedo Trovatelli, oltre che numerosi rappresentanti delle associazioni e dell’imprenditoria locale. Il Prefetto di Pisa ha reso noto che è stata programmata per la prossima settimana una riunione in Prefettura dedicata al territorio palaiese.

«Voglio sottolineare – ha aggiunto Gherardini – l’importanza della collaborazione che può venire dalla Prefettura per alcune problematiche che toccano da vicino i nostro concittadini. I presidi di sicurezza, così come i servizi postali e telefonici saranno sicuramente al centro dell’incontro». Il sindaco, ricordando inoltre l’adesione del Comune di Palaia al protocollo del “Controllo sociale di vicinato”, ha informato che la Giunta Comunale ha deliberato il disciplinare tecnico per dare piena attuazione al progetto. «In un contesto di sicurezza integrata – ha affermato il sindaco – l’Amministrazione Comunale di Palaia ha progettato, ottenendo anche finanziamenti da parte della Regione Toscana, l’installazione sul territorio di sistemi di videosorveglianza».