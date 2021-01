Pisa – L’esperienza che oggi viviamo con il Covid 19 sta profondamente incidendo sul nostro modo di vivere ma non è un fenomeno nuovo. Decine di epidemie e pandemie causate da batteri e virus, talvolta ignoti altre volte ben conosciuti, hanno caratterizzato l’intera storia dell’Uomo, spesso cambiandone il percorso. Virus e batteri fanno parte della vita sul nostro pianeta, sono spesso utili ma talvolta terribilmente nocivi come la peste, il vaiolo, il colera e nel ventesimo secolo, la Spagnola.

Nonostante i progressi della medicina, ancora oggi constatiamo di non essere in grado di garantirci l’immunità dal pericolo che essi rappresentano. Come per ogni grande pericolo naturale, anche gli effetti delle grandi epidemie possono però essere efficacemente contrastati dai corretti comportamenti individuali e collettivi di un corpo sociale informato e consapevole.

Per il secondo appuntamento della rassegna digitale ‘Warning. I grandi pericoli planetari’, dedicato ai grandi pericoli biologici, il 29 gennaio saranno a Palazzo Blu il Professor Francesco Menichetti, ordinario di malattie infettive all’Università di Pisa e direttore della clinica di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Pisana e il Professor Paolo Malanima, storico dell’economia e docente all’Università Magna Grecia di Catanzaro. I due ospiti spiegheranno cosa sono, come nascono e si sviluppano le epidemie e le pandemie e che influenza hanno sulla vita della società.

L’evento sarà in diretta streaming a partire dalle ore 15. Può essere seguito dal sito di Palazzo Blu (palazzoblu.it) e dal sito di Warning (warning.palazzoblu.it), inoltre anche dagli account facebook e youtube di Palazzo Blu. Nei giorni precedenti il pubblico può inviare domande da sottoporre ai relatori usando il form predisposto nel sito warning.palazzoblu.it. È possibile inoltre fare domande anche durante la diretta del 29 gennaio, attraverso facebook.

Warning è un progetto di approfondimento scientifico e divulgativo sui grandi eventi che stanno cambiando il mondo, rivolto alle scuole e al pubblico. Warning è una iniziativa ideata e curata da Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Pisa e realizzata grazie alla collaborazione di Palazzo Blu e con il contributo di Fondazione Pisa.

Tutti gli eventi della rassegna possono essere rivisti dall’account youtube di Palazzo Blu.

Per info palazzoblu.it e warning.palazzoblu.it