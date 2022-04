Firenze – Arriva il biglietto unico Palazzo Pitti – Giardino di Boboli. Dal 3 maggio sarà possibile acquistare un solo ticket per entrare, lo stesso giorno, sia nell’ex reggia, alla scoperta dei suoi musei – la Galleria Palatina, la Galleria di Arte Moderna, il Tesoro dei Granduchi, la grande mostra di Giuseppe Bezzuoli, il Museo delle Icone russe e la Cappella Palatina – sia nel parco mediceo, con le sue statue, grotte, fontane. Il prezzo sarà di 22 euro in alta stagione e di 14 nei mesi invernali. Con questa soluzione (ovviamente facoltativa) si risparmiano 4 euro rispetto all’acquisto dei due diversi biglietti in alta stagione (16 Palazzo Pitti, 10 Boboli) e 2 euro nella bassa stagione (10 Palazzo Pitti, 6 Boboli).

Il nuovo biglietto ‘composito’ andrà ad aggiungersi ai vari ticket multipli finora messi a disposizione da parte delle Gallerie degli Uffizi, al fine di facilitare la visita, creare forme di ‘fedeltà’, ampliare l’offerta, esplorarne a piacere tutto il patrimonio artistico. Tra questi, il Passepartout 5 Days (38 euro in alta stagione, 18 in bassa), per visitare tutti i musei del complesso (un accesso per ciascuno dei tre spazi, oltre al Museo Archeologico e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure: la durata è 5 giorni), il Family Pass, valido per un intero anno per due persone più i minori che accompagnano (70 euro, dà diritto all’accesso illimitato a tutti gli spazi del complesso museale), il Passepartout annuale (70 euro, funziona nello stesso modo, ma vale per una singola persona).

Tutte le informazioni sui biglietti delle Gallerie su www.uffizi.it/biglietti