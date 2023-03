Firenze – Palazzo Strozzi disegna una nuova traiettoria nell’universo dell’arte contemporanea con la mostra “Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye”, con opere di artisti nazionali e internazionali provenienti dalla Collezione Sandretto Re Rebaudengo. Dal 4 marzo fino al 18 giugno 2023, tutti gli spazi di Palazzo Strozzi, compreso il cortile dove è collocato un gigantesco razzo, opera di Goshka Macuga, testimoniano la ricchezza della raccolta torinese, con la varietà dei linguaggi artistici, la ricerca e le complesse tematiche affrontate dai maggiori protagonisti dell’arte, come Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, Damien Hirst, Anish Kapoor, Shirin Neshat, Wolfgang Tillmans e Lynette Yiadom-Boakye.

La Fondazione Palazzo Strozzi, luogo simbolo di Firenze dedicato alla sperimentazione artistica e culturale dalla doppia anima antica e contemporanea e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, una delle più importanti collezioni private di arte contemporanea in Europa, propongono, con “Reaching for the Stars” un percorso esplorativo, tra figurazione e astrazione, di opere pittoriche, scultoree, fotografiche, video e installazioni da cui emergono i grandi temi, dalla globalizzazione all’ecologia, dal lavoro alle nuove tecnologie e le grandi problematiche ambientali, sociali e politici degli ultimi decenni.

Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, in occasione del trentesimo anno della Collezione Sandretto Re Rebaudengo, l’esposizione fiorentina presenta settanta opere, tra le più significative e coinvolgenti delle 2000 che compongono l’attuale raccolta di Torino. Esse costituiscono il cardine e l’elemento fondante per coinvolgere i visitatori in un insieme di attività e progetti alla scoperta dei nuovi linguaggi artistici, un’indagine sulle nuove sperimentazioni e riflessioni dell’evoluzione dell’arte.

“Reaching for the Stars è un viaggio in quarant’anni di scoperte e ricerca nell’arte contemporanea” sostiene Arturo Galansino “Ospitare a Firenze una collezione come questa significa celebrare i valori del mecenatismo e della committenza nella città dove il grande collezionismo è nato. La collaborazione tra Palazzo Strozzi e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo va oltre la mera esposizione di opere, ma è una sinergia di valori, una piattaforma condivisa in cui stimolare accessibilità, partecipazione e sperimentazione”.

La mostra si snoda in un percorso che inizia da Londra, negli anni Novanta, simbolo non solo di un fermento artistico foriero di grandi cambiamenti ma anche della nascita della Collezione Sandretto Re Rebaudengo. Tra tutti i lavori si distinguono, l’opera 1000 Names di Anish Kapoor e Love Is Great di Damien Hirst, i lavori di Maurizio Cattelan, Paola Pivi e Lara Favaretto, e tutta l’esplorazione artistica intorno al Duemila. Con Cindy Sherman sono proposte tematiche sociali e politiche, mentre Shirin Neshat propone il tema dell’identità come Untitled (Not ugly enough) di Barbara Kruger. Le visioni di Jeff Wall, Andreas Gursky, Thomas Struth e Thomas Ruff riuniscono luoghi poetici, reali e immaginari. La scultura Self- Portrait di Pawel Althamer indaga il corpo, invece i dipinti di Lynette Yiadom-Boakye, Sanya Kantarovsky, Michael Armitage, Cecily Brown, Avery Singer, sono al centro di una ricerca sull’umano in continuo divenire.

“È per me un onore e una grande emozione poter rivedere le ‘stelle’ della collezione esposte nelle splendide sale della Fondazione Palazzo Strozzi. Festeggiare i trent’anni della mia pratica collezionistica all’interno di questo palazzo, capolavoro dell’architettura rinascimentale” afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo “è un’occasione per ripercorrere i tragitti dell’arte contemporanea degli ultimi decenni, creando un dialogo vivo con l’antico e con il pubblico in visita”.

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con il supporto della Fondazione CR Firenze e il sostegno del Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Intesa Sanpaolo, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi e il contributo di Città Metropolitana di Firenze. Con il supporto di Maria Manetti Shrem. Si ringrazia Beyfin S.p.A.

Firenze, Palazzo Strozzi

4 marzo-18 giugno 2023

In foto: Maurizio Cattelan, La rivoluzione siamo noi (det.), 2000. Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo