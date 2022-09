Firenze – Inserita nelle manifestazioni di Florence Design Week, la mostra di Olafur Eliasson, “Nel tuo tempo”, a Palazzo Strozzi , dal 22 settembre 2022 al 22 gennaio 2023, rappresenta una coinvolgente rappresentazione del potere dell’arte di produrre effetti insoliti attraverso giochi di luce e spettacolari, ma soprattutto, suggestive installazioni.

Olafur Eliasson, ha portato a Firenze le sue poliedriche creazioni con installazioni, dipinti, sculture, fotografia e immagini in movimento.

La prima grande mostra italiana dell’artista di origini islandesi unisce abilmente, in un dialogo diretto e ininterrotto, la sintesi artistica del suo pensiero contemporaneo e gli spazi, gli affacci, la luce che scivola dalle finestre all’interno delle stanze, i passaggi nascosti che collegano vari ambienti dell’antica dimora, ubicata nel centro di Firenze. Il progetto ideato e realizzato, appositamente, per Palazzo Strozzi da Olafur Eliasson con il suo studio, coglie situazioni e dettagli finora nascosti, se ne appropria e li rende dinamici con immaginari riflessi, luci e colori.

“Nel tuo tempo è un incontro tra opere d’arte, visitatori e Palazzo Strozzi” – afferma Olafur Eliasson – “Questo straordinario edificio rinascimentale ha viaggiato attraverso i secoli per accoglierci qui, ora, nel ventunesimo secolo, non come semplice contenitore ma come co-produttore della mostra. Come visitatore, ognuno di noi ha vissuto, con una relazione tra corpo e mente sempre diversa in modo individuale. Ognuno con le proprie esperienze e storie ci incontriamo nel qui e ora di questa mostra”.

Tra opere storiche e nuove installazioni tutto lo spazio espositivo del palazzo quattrocentesco è un’unica grande wunderkammer dove prevale il senso ludico, l’illusione e la visione inattesa di luci e geometrie tra il reale e la finzione. Nel cortile di Palazzo Strozzi attende il visitatore una grande installazione site specific “Under the weather” in disco circolare sospeso specchiante in continuo movimento, che emette una luce gialla e la diffonde nell’ambiente creando un effetto di disturbo sempre diverso, che produce un effetto moiré e genera un inconsueto squilibrio tra il contemporaneo cerchio e l’antico palazzo.

Al piano nobile, l’artista ha inserito, con luci artificiali, ombre fugaci, riflessi, effetto moiré e colori intensi, delle opere interconnesse con l’ambiente. In una parte Eliasson interviene con dei pannelli di grandi dimensioni dove convivono, co-protagoniste, le finestre del palazzo. Schermate da una particolare illuminazione modificano la sensazione dell’ambiente, creando una nuova atmosfera, destabilizzandone la comprensione tradizionale e consolidata.

Nella Strozzina, invece ci sono interventi d’arte digitale elaborati utilizzando la tecnologia VR e mostrati per la prima volta a Palazzo Strozzi.

Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra è ideata da Studio Olafur Eliasson, promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi, con il supporto del Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Intesa Sanpaolo, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi, e il sostegno Maria Manetti Shrem e Città Metropolitana di Firenze.

L’installazione nel cortile è stata possibile grazie alla Fondazione Hillary Merkus Recordati nell’ambito del progetto Palazzo Strozzi Future Art.

Olafur Eliasson: Nel tuo tempo

Firenze, Palazzo Strozzi

22 settembre 2022-22 gennaio 2023

Info: +39 055 2645155

prenotazioni@palazzostrozzi.org

www.palazzostrozzi.org

In foto:

Olafur Eliasson, Solar compression , 2016

specchi di vetro convessi, luci monofrequenza, acciaio inox, vernice (bianca), motore, centralina, cavo ø cm 120, cm 10

© 2016 Olafur Eliasson Collezione privata Ingebjørg Folgerø and Ådne Kverneland, long term loan to Stavanger kunstmuseum

Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles

Installation view: Palace of Versailles, 2016

Photo: Anders Sune Berg

© 2016 Olafur Eliasson,