Firenze – Ultimo consiglio comunale per il consigliere Marco Del Panta, dimissionario per andare a ricoprire la carica di segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo. “In bocca al lupo a Marco Del Panta, che oggi ha partecipato per l’ultima volta al consiglio comunale. Non mancheranno presto altre occasioni per lavorare insieme”, sono le parole con cui il sindaco Dario Nardella ha commentato le dimissioni di Marco Del Panta, consigliere comunale e consigliere speciale del primo cittadino per le relazioni internazionali.

Del Panta dal primo gennaio sarà segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo.

“Ringrazio Marco – continua il sindaco – per il preziosissimo contributo portato al consiglio comunale e al suo ruolo di mio consigliere speciale in un momento molto difficile per la città e per tutti noi. Il lavoro da lui impostato sarà portato avanti convintamente e sono certo che con lui il rapporto non si interromperà ma anzi continueremo a lavorare insieme più di prima, in attesa della nuova edizione di The State of the Union che si svolgerà come sempre a Palazzo Vecchio il prossimo maggio”.

“Ringrazio a nome del gruppo Pd il consigliere comunale Marco Del Panta: a lui va il nostro in bocca al lupo per il nuovo e importante incarico che lo aspetta. Abbiamo trovato in lui un collega preparato e attento, disponibile e competente. Spiace che non faccia più parte della nostra assemblea ma siamo convinti che questo sia solo un arrivederci e in futuro sicuramente potremo collaborare, sempre per il bene della nostra città”. Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio, in merito alle dimissioni del consigliere comunale Marco Del Panta (lista Nardella).

“In bocca al lupo a Marco Del Panta per il suo prestigioso e nuovo incarico. Noi perdiamo un collega appassionato e impegnato, di grandi competenze, che ha dimostrato grande spirito di servizio e volontà di fare il meglio per la sua città. Personalmente da capogruppo non posso che ringraziarlo per aver messo a disposizione del nostro gruppo e di tutta l’assemblea di Palazzo Vecchio le sue preziose capacità e esperienze e aver condiviso questo percorso importante. Sono sicura che in politica a volte nascono relazioni che vanno al di là della collaborazione istituzionale e questo è uno dei quei casi, spero vivamente in collaborazioni future”, commenta Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella, in merito alle dimissioni del consigliere comunale Marco Del Panta.