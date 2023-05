Firenze – Ciò che era ormai nell’aria di concretizza, e si forma in Palazzo Vecchio il gruppo di Italia Viva per il Terzo Polo, mentre l’aria si fa pesante. A compiere il non certo inatteso salto, la capogruppo della lista Nardella Mimma Dardano, che con Barbara Felleca costituisce la pattuglia renziana, mentre capogruppo della lista Nardella, con ringraziamenti reciproci col primo cittadino, diventa il consigliere Luca Santarelli.

Gruppo costituito, primo atto di guerra. Nel giorno della costituzione del Gruppo Consiliare, il Pd dà il benvenuto, e vota a favore di una vecchia mozione di Sinistra Progetto Comune risalente a due anni fa, nella quale chiedeva che l’assemblea civica non si riconoscesse nelle affermazioni dell’ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo Renzi a seguito di un suo viaggio in Arabia Saudita per tenere un ciclo di conferenza. Al momento della votazione le due consigliere renziane Barbara Felleca e Mimma Dardano abbandonano l’aula non partecipando al voto. “ Proprio nel giorno in cui si è costituito il gruppo consiliare di Italia Viva – dicono-. Si sceglie di attaccare Renzi per i suoi rapporti con l’Arabia Saudita riguardo ai diritti umani, un tema davvero troppo importante per essere usato strumentalmente per un attacco politico di piccolo cabotaggio. Complimenti per il tempismo!”.

“Siamo uscite dall’aula al momento del voto per rispetto dell’istituzione che rappresentiamo, per non prendere parte a iniziative che ne offendono il ruolo”.B

Barbara Felleca coglie l’occasione e lancia ancora la campagna acquisti: “Io mi auguro che chi non si riconosce nella svolta che legittimamente la segretaria Schlein sta imprimendo al PD dopo la vittoria al congresso con percentuali altissime possa trovare una casa all’interno del Terzo Polo, oggi rappresentato a Palazzo Vecchio da due donne che hanno sempre portato avanti battaglie importanti con coraggio ed a viso aperto: altro che manovre di palazzo”.

Foto: Renzi con Felleca e Casini